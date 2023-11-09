دورات التجارة الخارجية ودراسة الجدوي ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

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زينة ITR

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 نوفمبر 2023
المشاركات
9
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
الجنس
أنثى
#دورات_2023

#منتجع_التدريب_الدولى



بسم الله الرحمن الرحيم



يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " التجارة الخارجية ودراسة الجدوى "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024

يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................


للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد

Mob & what’s app: 002 01278655999

Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام


يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :

القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية

………………………………………………………………

دورة مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و مجلس التعاون الخليجى GCC

دورة التوجهات الحديثة في الاقتصاد الرقمي



دورة مهارات التحليل الاقتصادي الكلى



دورة مبادئ الاقتصاد والتنمية الاجتماعية



دورة اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بطريقه علمية وعملية



دورة الاعتمادات المستندية لشركات المقاولات وفق القواعد الجديدة UCP 600



دورة الاقتصاد الكلي لغير المتخصصين



دورة الإتجاهات الحديثة فى التجارة الدولية



دورة البرنامج المتكامل فى الاقتصاد والتمويل والتجارة الخارجية



دورة ميزات التجارة الدولية وتحدياتها



دورة العقود والاتفاقيات الدولية



دورة القيمة الاقتصادية للمجتمعات وعلاقتها بالنفقات



دورة النظرية الحديثة في التجارة الدولية

للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد

Mob & what’s app: 002 01278655999

Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام
 
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