دورات التجارة الخارجية ودراسة الجدوي ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

#دورات_2023
#منتجع_التدريب_الدولى
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " التجارة الخارجية ودراسة الجدوى "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................
#منتجع_التدريب_الدولى
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " التجارة الخارجية ودراسة الجدوى "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
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دورة مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و مجلس التعاون الخليجى GCC
دورة التوجهات الحديثة في الاقتصاد الرقمي
دورة مهارات التحليل الاقتصادي الكلى
دورة مبادئ الاقتصاد والتنمية الاجتماعية
دورة اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بطريقه علمية وعملية
دورة الاعتمادات المستندية لشركات المقاولات وفق القواعد الجديدة UCP 600
دورة الاقتصاد الكلي لغير المتخصصين
دورة الإتجاهات الحديثة فى التجارة الدولية
دورة البرنامج المتكامل فى الاقتصاد والتمويل والتجارة الخارجية
دورة ميزات التجارة الدولية وتحدياتها
دورة العقود والاتفاقيات الدولية
دورة القيمة الاقتصادية للمجتمعات وعلاقتها بالنفقات
دورة النظرية الحديثة في التجارة الدولية
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام