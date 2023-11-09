دورات التخطيط وإدارة المشروعات ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

#دورات_2023_2024
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى التخطيط وإدارة المشروعات
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :00201278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى التخطيط وإدارة المشروعات
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :00201278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
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دورة إدارة المشاريع الرشيقة
دورة الإدارة الفعّالة لمشاريع تقنية المعلومات
دورة مهارات إدارة المشاريع
دورة الإعداد لشهادة أخصائي إدارة المشاريع (PMP)
دورة إدارة أصحاب المصلحة للمشروع
دورة الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع (RMP)®
دورة إدارة محافظ المشاريع
دورة موازنة المشاريع وتقدير التكاليف و تقنيات توفيرها
دورة الإعداد لشهادة الممارس المعتمد في إدارة المشاريع الرشيقة (PMI-ACP)®
دورة إتقان مكتب إدارة المشاريع PMO من التأسيس وحتى مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات المراقبة
دورة الأتجاهات الحديثة والمتقدمة فى التمويل والأستثمار
دورة شهادة في الإدارة المتقدمة للمشاريع
دورة التخطيط والجدولة وضبط المشاريع بإستخدام بريمافيرا
دورة إدارة إتصالات ومخاطر وتوريدات المشاريع
دورة تخطيط وتطبيق مكاتب إدارة المشاريع والتحضير لشهادة مدير مشاريع محترف
دورة إدارة وبرمجة وتخطيط وجدولة وضبط المشاريع بإستخدام الحاسب الالي MS Project و بريمافيرا
دورة الإحتراف في إدارة المشاريع وحل المشاكل وإتخاذ القرارات
دورة تخطيط وجدولة وضبط المشاريع
دورة إجادة الجدولة والتحكم بالمشاريع وإكتساب المهارات الإدارية
دورة إدارة المشاريع والإشراف على الإستشاريين والمقاولين
دورة البرنامج التأسيسي في إدارة المشاريع
دورة إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
دورة الإدارة المتكاملة ونطاق العمل وإدارة الوقت والجودة والموارد البشرية و التدريب والتكلفة للمشروع
دورة تقنيات بدء المشروع وتخطيطه وتنفيذه
دورة المهنية والتخصص والإحتراف في إدارة المشاريع– البرنامج الأصلي للتحضير لشهادة مدير مشروع محترف
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :00201278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
mob & what’s app :00201278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام