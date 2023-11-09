دورات الخدمات الطبية ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

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زينة ITR

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 نوفمبر 2023
المشاركات
9
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
الجنس
أنثى
#دورات_2023_2024

#منتجع_التدريب_الدولى

#ITR_Center

بسم الله الرحمن الرحيم



يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى إدارة الخدمات الطبية 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024

يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................

للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد

Mob & what’s app: 002 01278655999

Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام


يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :

القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية

……………………………


برامج القيادة التنفيذية العليا في مجال الرعاية الصحية

دورة إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية

دورة تطبيقات مفاهيم الجودة الشاملة فى المستشفيات والمراكز الصحية

دبلوم مكافحة العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية

دبلومة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات والمراكز الصحية

دورة تسويق الخدمات الصحية

دورة مبادئ وأسس الصحة العامة والإسعافات الأولية

دورة اختصاصي التدريب على الوقاية من العدوى وادارة النفايات الطبية (دورات تدريبية متقدمة

للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد

Mob & what’s app: 002 01278655999

Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام

 
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