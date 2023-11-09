دورات السكرتارية وإدارة المكاتب ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

#دورات_2023_2024
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى الســـكرتارية والأستقبال 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى الســـكرتارية والأستقبال 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
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دورة الأخصائي المعتمد في الأعمال المكتبية والإدارية
دورة الإدارات ومكاتب الإدارة العليا أفضل الممارسات والتكنولوجيا
دورة السكرتارية الابداعية وادارة المكاتب
دورة الدبلومة المهنية فى السكرتارية الطبية
دورة الاستقبال الفندقي
دورة السكرتاريا التنفيذية الإلكترونية وإدارة المكاتب العليا
دورة إدارة المكاتب والسكرتارية وفق معايير الإدارة المتميزة
دورة حلول التحويل الرقمي والمعالجة الفنية الأصول التقليدية
دورة أمانة السر والسكرتاريا
دورة مهارات المراسم والسلوك الدبلوماسي لمدراء المكاتب العليا
دورة افضل ممارسات السكرتاريا الذكية والأداء المتميز
دورة الإدارة المتقدمة لمنظومة التميز والإبداع لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية
دورة البرنامج المتقدم للسكرتاريا التنفيذية وإدارة المكاتب الإحترافية
دورة السكرتارية العالمية والتميز في إدارة أعمال المكاتب العليا
دورة صياغة وكتابة المخاطبات الإدارية والرسمية والتقارير
دورة مهارات تنظيم وإدارة الإجتماعات واللجان وإعداد المحاضر
دورة أمين سر مجلس الادارة
دورة إدارة المكاتب الإلكترونية
دورة التقنيات الإلكترونية لأنظمة إدارة وأرشفة الوثائق والملفات
دورة التقنيات الرقمية في الفهرسة والأرشفة ال متقدمة
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
كما يعقد منتجع التدريب الدولي “ITR” دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل ( دورات الإدارة والقيادة - دورات الموارد البشرية والتدريب - دورات الجودة والأنتاجية - دورات المشتريات والمخازن اللوجستية - دورات إدارة الإمن - دورات السلامة والصحة والبيئة - دورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء - دورات الأعلام والعلاقات العامة - دورات المحاسبة والخدمات المالية - دورات القانون والعقود - دورات البنوك والخدمات المالية - دورات التخطيط وإدارة المشروعات - دورات التأمينات - دورات النفط والغاز - دورات التجارة الخارجية ودراسة الجدوي - دورات تخطيط أعمال الصيانة - دورات الهندسة المدنية وأعمال البناء - دورات الطاقة الكهربائية - دورات الجمارك والموانيء - دورات هندسة التعدين والتنقيب - دورات الخدمات الطبية - دورات السكرتارية وإدارة المكاتب )
……………………………….
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
كما يعقد منتجع التدريب الدولي “ITR” دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل ( دورات الإدارة والقيادة - دورات الموارد البشرية والتدريب - دورات الجودة والأنتاجية - دورات المشتريات والمخازن اللوجستية - دورات إدارة الإمن - دورات السلامة والصحة والبيئة - دورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء - دورات الأعلام والعلاقات العامة - دورات المحاسبة والخدمات المالية - دورات القانون والعقود - دورات البنوك والخدمات المالية - دورات التخطيط وإدارة المشروعات - دورات التأمينات - دورات النفط والغاز - دورات التجارة الخارجية ودراسة الجدوي - دورات تخطيط أعمال الصيانة - دورات الهندسة المدنية وأعمال البناء - دورات الطاقة الكهربائية - دورات الجمارك والموانيء - دورات هندسة التعدين والتنقيب - دورات الخدمات الطبية - دورات السكرتارية وإدارة المكاتب )
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إسلوب إعداد البرنامج التدريبى :
المحاضرات: ينفذ الدورات مجموعة من الخبراء المتخصصون في مجالات التدريب المختلفة
المادة العلمية: وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدة
الحالات والتطبيقات العملية
الحوارات والنقاشات الموجهة
تمثيل ولعب الادوار
ورش العمل ومشاركة المتدربين
نموذج استطلاع الراي
قاعات التدريب بفنادق 5 نجوم
تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات اثناء البرنامج
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يوفر منتجع التدريب الدولي مزايا كثيرة ضمن برنامج الدورات التدريبية تتضمن :
* خصومات خاصة للمجموعات
* خصومات خاصة للتسجيل المبكر
* الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم
* القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم
* خصومات في العديد من الفنادق و تسهيلات في السكن
* وغيرها من المزايا .........
* الشهادات :
يحصل المتدرب على شهادة معتمده دوليا من منتجع التدريب الدولي وشهادة من جامعة كامبردج البريطانية
لمزيد من المعلومات عن الدورات والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد يرجى التواصل على الارقام الاتية
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام