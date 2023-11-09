دورات السلامة والصحة والبيئة ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

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زينة ITR

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 نوفمبر 2023
المشاركات
9
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
الجنس
أنثى
#دورات_2023

#منتجع_التدريب_الدولى



بسم الله الرحمن الرحيم



يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " السلامة والصحة والبيئة 2023 "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024

يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................

للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد

Mob & what’s app: 002 01278655999

Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام



يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :

القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية

………………………………………………

دورة إدارة النفايات: المنهجية الحديثة والمستدامة

دورة التخطيط للاستجابة في حالات الطوارئ: إدارة الأزمات في البيئات الخطرة

دورة إدارة النفايات الخطرة

دورة إدارة الحوادث الأمنية والتحقيقات

دورة إدارة مخلفات الإنسكاب النفطي

Methods for Oil Spill Cleanup at Sea

دورة علم الحرائق وطرق المكافحة والإطفاء والإنقاذ



دورة الإجراءات والمعايير الدولية للأمن والسلامة الصناعية



دورة الأمن والصحة والسلامة المهنية

دورة الجدارة الادارية والفنية لمشرفي الامن والسلامة

دورة آليات التعامل الآمن مع تجهيز و رفع السقالات

دورة الإتجاهات الحديثة في التميز والإبداع القيادي لمدراء الأمن والسلامة

دورة التقنيات الحديثة في هندسة السلامة المهنية وإدارة الصحة البيئية

دورة تطـوير ورفـع كفاءة أنظمــة الأمـن والسلامــة وتنفيذ معايير الجودة

دورة السلامة والادارة الآمنة للنفايات الخطرة

دورة الاستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات الإدراك والحس الأمني والتفكير الذهني (أمن البنوك والمؤسسات المصرفية)

دورة معايير الأمن والسلامة البيولوجية وتوكيد الجودة فى المعامل والمختبرات

دورة النظم المتقدمة للأمن الصناعى والتحقيق الفني للحوادث المهنية

دورة نظام السلامة الغذائية HACCP

دورة إدارة معايير التعامل مع المواد الخطرة HAZMAT - HAZCOM

دورة تطوير ورفع كفاءة انظمة الامن والسلامة وتنفيذ معايير الجودة

دورة إدارة العمل الآمن والتقليل الى نسبة \"الصفر\" حوداث واصابات العمل

دورة نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001

دورة تطوير المهارات العملية و التقنية لضباط الأمن في كافة المنشآت

دورة التكنولوجيا الحديثة في السلامة وتحليل المخاطر

دورة هندسة الامن والسلامة والصحة المهنية

دورة إدارة أنظمة الآمان الالكترونية في المنشآت

دورة الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث

دورة البرنامج المكثف حول السلامة والصحة المهنية طبقاً لمواصفات OSHA & NFPA

دورة مكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها وكيفية التعامل معها

دورة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المتقدمة

دورة نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وفقاً لمعايير الأوشا الأمريكية OSHA

دورة إدارة أنظمة السلامة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية

دورة نظم السلامة الصناعية وخدمات الطوارئ الحديثة

دورة أهم مخاطر بيئة العمل الصاخبة وطرق تجنبها

دورة إدارة سلامة العمليات الخطرة (RBPS)

دورة هندسة الإطفاء والسلامة والوقاية من الحريق

دورة هندسة السلامة إدارة المخاطر ومنع الخسائر

دورة مخاطر السوائل شديدة البرودة والطرق المتبعة في معالجتها

دورة التميز المهنى لمشرفى الأمن الصناعى والسلامة المهنية

دورة إستراتيجية إدارة الأزمة

دورة التفتيش والرقابة الأمنية

دورة سلامة التمديدات الكهربائية في المنشآت الصناعية

للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد

Mob & what’s app: 002 01278655999

Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام
 
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