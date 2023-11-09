دورات القانون والعقود ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

#دورات_2023
#منتجع_التدريب_الدولى
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " القانون والعقود 2023 "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................
#منتجع_التدريب_الدولى
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " القانون والعقود 2023 "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
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دورة إدارة العقود: فهم وتطبيق الالتزامات التعاقدية
دورة مدير العقود المعتمد
دورة المهارات الأساسية لمحترفي العقود
دورة عمليات الدمج والاستحواذ
دورة تحضير العقود و المناقصات وتقييم العروض
دورة التحكيم وفض المنازعات
دورة إدارة عقود الفيديك : تطبيق عملي لعقود الفيديك
دورة إعداد العقود وكتابة نطاق العمل
دورة إدارة التغييرات و المطالبات العقدية
دورة مطالبات الفيديك: إدارة المطالبات وتسوية المنازعات
دورة إدارة العقود لغير المتخصصين فيها
دورة شهادة في القانون التجاري والأعمال
دورة مهارات الصياغة والكتابة القانونية
دورة شهادة مؤسسة توليس في مهارات اللغة الإنجليزية القانونية
دورة تنميـــــة مهـــــــارات أعضــــاء الإدارات القانونيـــــة
دورة إدارة المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل النزاعات
دورة إدارة العقود التجارية والحلول العملية لمشكلات تنفيذها
دورة التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتزوير فى العقود وتحديد العقد القابل للإبطال
دورة تصميم وبناء العقود وتحليل وتسوية النزاعات التعاقدية
دورة إدارة التعاقدات وتدقيق العقود والمشاريع
دورة إدارة ورقابة المناقصات والعطاءات والعقود
دورة التقنيات وافضل الممارسات في صياغة وتدقيق وتحليل العقود
دورة النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي
دورة مهارات التفسير القانونى
دورة إدارة المطالبات التعاقدية
دورة المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية
دورة اســتراتيجيات التحكيــم التجــاري وتسـوية النزاعـــات
دورة إعداد مدير عقود محترف
دورة الأسس القانونية لإعداد العقود وكتابة المذكرات
دورة الكفاءة في البحث القانوني والكتابة القانونية
دورة تقييم وقياس فعالية إدارة العقود والالتزامات التعاقدية
دورة الإتجاهات المتقدمة في مراجعة العقـــود والمسئولية التعاقدية
دورة المهارات القانونية و الإدارية
دورة الإستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
……………………………………………………………
دورة إدارة العقود: فهم وتطبيق الالتزامات التعاقدية
دورة مدير العقود المعتمد
دورة المهارات الأساسية لمحترفي العقود
دورة عمليات الدمج والاستحواذ
دورة تحضير العقود و المناقصات وتقييم العروض
دورة التحكيم وفض المنازعات
دورة إدارة عقود الفيديك : تطبيق عملي لعقود الفيديك
دورة إعداد العقود وكتابة نطاق العمل
دورة إدارة التغييرات و المطالبات العقدية
دورة مطالبات الفيديك: إدارة المطالبات وتسوية المنازعات
دورة إدارة العقود لغير المتخصصين فيها
دورة شهادة في القانون التجاري والأعمال
دورة مهارات الصياغة والكتابة القانونية
دورة شهادة مؤسسة توليس في مهارات اللغة الإنجليزية القانونية
دورة تنميـــــة مهـــــــارات أعضــــاء الإدارات القانونيـــــة
دورة إدارة المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل النزاعات
دورة إدارة العقود التجارية والحلول العملية لمشكلات تنفيذها
دورة التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتزوير فى العقود وتحديد العقد القابل للإبطال
دورة تصميم وبناء العقود وتحليل وتسوية النزاعات التعاقدية
دورة إدارة التعاقدات وتدقيق العقود والمشاريع
دورة إدارة ورقابة المناقصات والعطاءات والعقود
دورة التقنيات وافضل الممارسات في صياغة وتدقيق وتحليل العقود
دورة النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي
دورة مهارات التفسير القانونى
دورة إدارة المطالبات التعاقدية
دورة المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية
دورة اســتراتيجيات التحكيــم التجــاري وتسـوية النزاعـــات
دورة إعداد مدير عقود محترف
دورة الأسس القانونية لإعداد العقود وكتابة المذكرات
دورة الكفاءة في البحث القانوني والكتابة القانونية
دورة تقييم وقياس فعالية إدارة العقود والالتزامات التعاقدية
دورة الإتجاهات المتقدمة في مراجعة العقـــود والمسئولية التعاقدية
دورة المهارات القانونية و الإدارية
دورة الإستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام