دورات المحاسبة والخدمات المالية ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

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زينة ITR

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 نوفمبر 2023
المشاركات
10
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
الجنس
أنثى
#دورات_2023_2024

#منتجع_التدريب_الدولى

#ITR_Center

بسم الله الرحمن الرحيم



يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى المحاسبة والخدمات المالية 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024

يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................

للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد

Mob & what’s app: 002 01278655999

Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام




يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :

القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية

…………………………………


دورة المهارات المهنية لموظفي المالية والمحاسبة

دورة كفاءة العمليات المالية والمحاسبية أفضل الممارسات وأحدث التوجهات لعام 2022

دورة الذمم الدائنة: أفضل الممارسات الإدارية والمحاسبية

دورة الإدارة المالية لغير الماليين

دورة شهادة في المحاسبة والمراقبة المالية

ورشة عمل التحليل المالي

دورة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وتعديلات 2022

دورة تحضيريه لشهادة في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (Cert IPSAS )

التحول للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام IPSAS

دورة إدارة محافظ الأسهم

دورة وضع الموازنات الفعالة ورقابة التكاليف

دورة المحاسبة العدلية ومكافحة الاحتيال

دورة اتقان أساسيات الصناعة المالية العالمية

دورة المحاسبة المالية وإعداد التقارير

دورة إدارة فرق التحصيل ومراقبة الائتمان

دورة إعداد وتحليل وإدارة الرواتب

دورة التحليل المالي المتقدم

دورة المهارات المتقدمة في استخدام برنامج الإكسل: باوركويري وباوربيفوت وماكروز

دورة إعداد القوائم المالية والتقرير المالي السنوي

دورة الذمم الدائنة: من المحاسبة إلى الإدارة

دورة النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية

دورة ضوابط الامتثال الداخلية للعمليات التشغيلية والمالية

دورة معايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل

دورة الإغلاق السريع للحسابات الشهرية وآخر العام

دورة شهادة المحاسبة المهنية

دورة شهادة في تحليل ومراقبة التكاليف

دورة المحاسبة لغير المحاسبين

دورة السياسات والاجراءات المحاسبية والمالية

دورة شهادة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (CertIFR): دورة تحضيرية

دورة استخدام برنامج الإكسل في تقارير الأعمال ولوحات التحكّم

دورة الجيل القادم من برنامج الإكسل: أحدث الأساليب في إعداد التقارير المهنية والمالية

دورة شهادة في إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة

دورة شهادة في الموازنات المتقدمة والتنبؤ المالي

دورة شهادة في النمذجة المالية المتقدمة

دورة أخصائي الذمم المدينة المعتمد

دورة فحص جرائم الأحتيال المالي والمحاسبى والتعدي على الأموال



دورة دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي

دورة الرقابة والتدقيق على الأنظمة المحاسبية

دورة البرنامج المتكامل فى المحاسبة الإدارية والتكاليف

دورة إدارة الديون المعقدة واستراتيجيات تحصيلها

دورة المحاسبة الصناعية فى شركات البترول

دورة دمج الموازنة والتنبؤ والتخطيط للأعمال

دورة مهارات قياس ورقابة التكلفة

دورة الخصخصة - نشأتها, إيجابياتها, سلبياتها

دورة مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية

دورة التخطيط المالي والتنبئ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول الإلكترونية

دورة تصميم و تحليل البيانات المالية باستخدام Microsoft Ex cel

دورة معايير التقارير المالية وفقا لآخر التحديثات العالمية

دورة الإدارة المالية المتقدمة و إدارة المخاطر

دورة اعداد الموازانات طبقا لدليل احصاءات مالية الحكومة 2001

دورة مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق الاهداف

دورة المعايير الحديثة في الرقابة الداخليـة والفحص التحليلــي للحسابات

دورة أفضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية

دورة التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية

دورة المعايير المتقدمة لأنظمة المحاسبة الحكومية

دورة قـــراءة وتحـليـل الـميزانيــات والتقاريــر المـاليــة بإستخدام الحاسب الآلي

دورة التطبيقات المحاسبية والمالية المتقدمة بإستخدام Excel

دورة اعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب الالى

دورة المعايير المتقدمة لأنظمة المحاسبة الحكومية

دورة الرقابة المحاسبية للأداء المالي وتحقيق الأهداف المالية المخططة

دورة محاسبة التصنيع والتكاليف

دورة المعايير الحديثة لإعداد وتقييـم جـودة التقاريــر الرقابيـة الماليـة

دورة إعداد المراجعين الداخليين

دورة إعداد الموازنات بإستخدام الحاسب الألى

دورة قياس وتقييم الأداء المالى للمؤسسات

دورة بناء وتطوير نظم الرقابة الداخلية في المنشآت

دورة التخطيط والرقابة المالية وتقييم الاداء

دورة كفاءة العمليات المالية والمحاسبية: أفضل الممارسات وفقاً لتحديثات 2012

دورة المعاييــر المتقدمة في تحليـل القوائـم الماليـة ومراجعة البيانات المحاسبيـة

دورة الإشراف المالى والتدقيق على الأداء والرقابة المالية

دورة مهارات تقدير التكاليف ووضع الميزانية وهندسة التقييم

دورة التدقيق المحاسبى وضبط المخالفات والاحتيال وادارة التحقيقات المالية

للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد

Mob & what’s app: 002 01278655999

Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام





 
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