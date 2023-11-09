دورات المحاسبة والخدمات المالية ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

#دورات_2023_2024
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى المحاسبة والخدمات المالية 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى المحاسبة والخدمات المالية 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
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دورة المهارات المهنية لموظفي المالية والمحاسبة
دورة كفاءة العمليات المالية والمحاسبية أفضل الممارسات وأحدث التوجهات لعام 2022
دورة الذمم الدائنة: أفضل الممارسات الإدارية والمحاسبية
دورة الإدارة المالية لغير الماليين
دورة شهادة في المحاسبة والمراقبة المالية
ورشة عمل التحليل المالي
دورة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وتعديلات 2022
دورة تحضيريه لشهادة في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (Cert IPSAS )
التحول للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام IPSAS
دورة إدارة محافظ الأسهم
دورة وضع الموازنات الفعالة ورقابة التكاليف
دورة المحاسبة العدلية ومكافحة الاحتيال
دورة اتقان أساسيات الصناعة المالية العالمية
دورة المحاسبة المالية وإعداد التقارير
دورة إدارة فرق التحصيل ومراقبة الائتمان
دورة إعداد وتحليل وإدارة الرواتب
دورة التحليل المالي المتقدم
دورة المهارات المتقدمة في استخدام برنامج الإكسل: باوركويري وباوربيفوت وماكروز
دورة إعداد القوائم المالية والتقرير المالي السنوي
دورة الذمم الدائنة: من المحاسبة إلى الإدارة
دورة النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية
دورة ضوابط الامتثال الداخلية للعمليات التشغيلية والمالية
دورة معايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل
دورة الإغلاق السريع للحسابات الشهرية وآخر العام
دورة شهادة المحاسبة المهنية
دورة شهادة في تحليل ومراقبة التكاليف
دورة المحاسبة لغير المحاسبين
دورة السياسات والاجراءات المحاسبية والمالية
دورة شهادة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (CertIFR): دورة تحضيرية
دورة استخدام برنامج الإكسل في تقارير الأعمال ولوحات التحكّم
دورة الجيل القادم من برنامج الإكسل: أحدث الأساليب في إعداد التقارير المهنية والمالية
دورة شهادة في إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة
دورة شهادة في الموازنات المتقدمة والتنبؤ المالي
دورة شهادة في النمذجة المالية المتقدمة
دورة أخصائي الذمم المدينة المعتمد
دورة فحص جرائم الأحتيال المالي والمحاسبى والتعدي على الأموال
دورة دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي
دورة الرقابة والتدقيق على الأنظمة المحاسبية
دورة البرنامج المتكامل فى المحاسبة الإدارية والتكاليف
دورة إدارة الديون المعقدة واستراتيجيات تحصيلها
دورة المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
دورة دمج الموازنة والتنبؤ والتخطيط للأعمال
دورة مهارات قياس ورقابة التكلفة
دورة الخصخصة - نشأتها, إيجابياتها, سلبياتها
دورة مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية
دورة التخطيط المالي والتنبئ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول الإلكترونية
دورة تصميم و تحليل البيانات المالية باستخدام Microsoft Ex cel
دورة معايير التقارير المالية وفقا لآخر التحديثات العالمية
دورة الإدارة المالية المتقدمة و إدارة المخاطر
دورة اعداد الموازانات طبقا لدليل احصاءات مالية الحكومة 2001
دورة مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق الاهداف
دورة المعايير الحديثة في الرقابة الداخليـة والفحص التحليلــي للحسابات
دورة أفضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية
دورة التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية
دورة المعايير المتقدمة لأنظمة المحاسبة الحكومية
دورة قـــراءة وتحـليـل الـميزانيــات والتقاريــر المـاليــة بإستخدام الحاسب الآلي
دورة التطبيقات المحاسبية والمالية المتقدمة بإستخدام Excel
دورة اعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب الالى
دورة المعايير المتقدمة لأنظمة المحاسبة الحكومية
دورة الرقابة المحاسبية للأداء المالي وتحقيق الأهداف المالية المخططة
دورة محاسبة التصنيع والتكاليف
دورة المعايير الحديثة لإعداد وتقييـم جـودة التقاريــر الرقابيـة الماليـة
دورة إعداد المراجعين الداخليين
دورة إعداد الموازنات بإستخدام الحاسب الألى
دورة قياس وتقييم الأداء المالى للمؤسسات
دورة بناء وتطوير نظم الرقابة الداخلية في المنشآت
دورة التخطيط والرقابة المالية وتقييم الاداء
دورة كفاءة العمليات المالية والمحاسبية: أفضل الممارسات وفقاً لتحديثات 2012
دورة المعاييــر المتقدمة في تحليـل القوائـم الماليـة ومراجعة البيانات المحاسبيـة
دورة الإشراف المالى والتدقيق على الأداء والرقابة المالية
دورة مهارات تقدير التكاليف ووضع الميزانية وهندسة التقييم
دورة التدقيق المحاسبى وضبط المخالفات والاحتيال وادارة التحقيقات المالية
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام