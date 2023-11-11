مشاكل ماونتن فيو اكتوبر

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medobadr

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5 نوفمبر 2023
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ماونتن فيو أكتوبر هو مشروع عقاري في مصر يقع في منطقة أكتوبر. يعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع العقارية في البلاد، وهو يتميز بموقعه الجغرافي المتميز ومناظره الطبيعية الخلابة.

توفر ماونتن فيو أكتوبر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بما في ذلك الشقق السكنية والفيلات المستقلة. يتميز المشروع بتصميمات معمارية عصرية وتخطيط مساحات واسعة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المرافق والخدمات مثل المسابح، والمنتزهات، والملاعب الرياضية، والنوادي الاجتماعية، والأماكن التجارية.

حيث هناك بعض الاشخاص يبحثون عن مشاكل ماونتن فيو اكتوبر ولكن لا يوجد مشاكل له
 
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