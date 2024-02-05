ديب سيكر - لكشف الكنوز والذهب في باطن الأرض

ديب سيكر - اكتشف عالم الكنوز والذهب في باطن الأرضأحدث تقنيات الكشف تجتمع في جهاز Deep Seeker، الخيار الأمثل للباحثين عن الثروات الدفينة. اطلب الآن من الوكيل المعتمد واستمتع بفوائد الجهاز الفريد:خمسة أنظمة كشف في جهاز واحد!متخصص في اكتشاف الذهب، الكنوز، الآثار القديمة، الفراغات، الكهوف والمقابر.نظام متعدد الأنظمة يشمل البحث بالاستشعار عن بعد، والبحث عن الحقول الأيونية، والبحث التصويري ثلاثي الأبعاد، والكشف عن الكهوف والفراغات، والبحث المغناطيسي.المدى الأمامي للجهاز: 3000 متر مربع، والعمق يصل إلى 40 متر كحد أقصى.يدعم الجهاز ست لغات: الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، والعربية.Deep Seeker يعتبر من أفضل الصناعات الألمانية، حاصل على شهادة CE و ISO 9001، مما يضمن جودة عالية وأداء موثوق.نحن وكلاء معتمدون وموزعون رئيسيون لمصنع جير ديتيكت وكبرى المصانع العالمية. احصل على جهاز Deep Seeker الآن وكن جاهزًا لمغامرة اكتشاف الكنوز!اتصل الآن: 01080050093للمزيد من المعلومات او لطلب الجهاز يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب :للمزيد من المعلومات حول الجهاز يمكنكم زياره الرابط التالي::#DeepSeeker #اكتشاف_الذهب #جهاز_كشف #اجهزة_كشف_الذهب_في_مصر #جهاز_كشف_المعادن #جهاز_لكشف_الذهب_فقط #اجهزة_التنقيب_عن_الذهب #جهاز_كشف_الذهب_الخام #اجهزة_كشف_الذهب_الخام #اجهزة_كشف_الذهب_في_مصر #جهاز_كشف_الذهب_للبيع