ديدان البطن عند الأطفال

azzouz tah
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ديدان البطن.. مشكلة صحية يتعرض لها الأطفال في جميع الأعمار، تتعدد أسبابها وأعراضها، ويمكن التعامل معها باتباع بعض الإرشادات لتجنب مضاعفاتها والمشكلات التي قد تسببها
أسباب الإصابة بديدان البطن- عدم النظافة الشخصية.
- تناول الطعام الملوث.
- العدوى من طفل لآخر.
- تنتقل من الحيوانات إلى الطفل.
أعراض الإصابة بديدان البطنيشير سعد، إلى الأعراض التي تظهر على الطفل المصاب الديدان المعوية وهي:
- فقدان الشهية.
- تأخر النمو والوزن رغم كفاءة التغذية.
- حكة شرجية.
- آلام بالبطن متكررة.
- الميل إلى القيء والغثيان المستمر.
- سيلان اللعاب أثناء النوم.