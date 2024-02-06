ديدان البطن عند الأطفال

azzouz tah

azzouz tah

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ديدان البطن.. مشكلة صحية يتعرض لها الأطفال في جميع الأعمار، تتعدد أسبابها وأعراضها، ويمكن التعامل معها باتباع بعض الإرشادات لتجنب مضاعفاتها والمشكلات التي قد تسببها​


أسباب الإصابة بديدان البطن​

- عدم النظافة الشخصية.

- تناول الطعام الملوث.

- العدوى من طفل لآخر.

- تنتقل من الحيوانات إلى الطفل.

أعراض الإصابة بديدان البطن​

يشير سعد، إلى الأعراض التي تظهر على الطفل المصاب الديدان المعوية وهي:

- فقدان الشهية.

- تأخر النمو والوزن رغم كفاءة التغذية.

- حكة شرجية.

- آلام بالبطن متكررة.

- الميل إلى القيء والغثيان المستمر.

- سيلان اللعاب أثناء النوم.

علاج ديدان البطن​

 
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