البواسير: الأسباب، الأعراض والعلاج

azzouz tah
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ماهو البواسير ؟
هي أوردة بارزة ، متورمة ، في فتحة الشرج (l'anus) ، وفي الجزء السفلي للمستقيم (rectum)
موجودة بشكل عادي في جسمنا (3 أوردة دموية ) وفي حالة اصابته بتمدد او انتفاخ او inflammation تتحول الى حالة مرضية(نتيجه الضغط عليها ) ...
هل البواسير انواع ؟
البواسير الخارجية : تتواجد تحت الجلد على فتحه الشرج ، تُرى على شكل كتل
و عادة ليست مشكلة طبية خطيرة
البواسير الداخلية : تتواجد فالمستقيم ، لا يمكن رؤيتها ، لأنها عميقة (تختفي من تلقاء نفسها)
فما هي الاعراض؟
- نزيف غير مؤلم أثناء عمل الأمعاء
-الحكة و التهيج في منطقة فتحة الشرج
-ورم حول المنطقة الشرجية
وتختلف الأعراض حسب نوع البواسير لي سبقنا و قلناهم مثلا :
اعراض البواسير الداخلية:
* الجهد او الحرق عند عبور البراز -» جرح في السطح الخارجي -» نزيف
* فعند بدل الجهد ، تندفع البواسير الداخلية إلى الخارج -» خارج فتحة الشرج -» الم و حكة
أعراض البواسير الخارجية:
-تهيج ، حكة، نزيف ، ألم شديد ، انتفاخ
-الاسباب و العوامل :
-الجهد أثناء عمل الأمعاء
-الإسهال المزمن او الامساك المزمن
-الوزن الزائد
-الحمل
-قد يكون نتيجه "العامل الوراثي" (يزيد مع تقدم فالعمر)
**المضاعفات (التطورات ) هو أمر نادر منها:
-فقر الدم
*البواسير المخنوقة : يحدث ذلك نتيجة توقف تزويد الأوردة بالدم : فتختنق
التشخيص :
يقدر الطبيب يشخص البواسير الخارجية -» بالنظر فقط
أما البواسير الداخليهة فيضطر الطبيب أن يفحص المستقيم ، ولانة البواسير ليّنة لا يمكن للطبيب أن يشعر بها...
فيطلب
فحص الجزء السفلي من الأمعاء و المستقيم -» بمنظار الشرج anuscope
و منظار المستقيم -» protoscope
وهاذي المناظير عبارة عن أنابيب لينة، مضيئة ، تعاون الطبيب في امكانية النظر في داخل فتحه الشرج و المستقيم
في بعض الأحيان يتسع الفحص أيضا الى منظار القولون colonoscopie ....
العلاج :
- بالدرجه الاولى الطبيب يمد للمريض :
-مرهمات gel
-كريمات crème
-تحاميل suppositoires
-تحتوي على #Hydroxycortisone و #lidocaïne الذي عندو مفعول مخدر موضعي .
- العمليات الجراحية
إن لم تجدي العلاجات السابقة نفعاً وكان حجم الباسور كبيراً، فقد ينصحك الطبيب بالإستعانة بها.
علاج البواسير منزليا
#الأطعمة_الغنية_بالألياف:
تناول كمية أكبر من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وذلك بهدف تلين البراز
#مغاطس_دافئة: قم بعمل مغاطس دافئة لفترة تتراوح ما بين 10- 15 دقيقة ثلاث لأربع مرات يومياً.
#حافظ على نظافة منطقة الشرج: تاكد دائماً من تنظيف منطقة الشرج وما يحيطها باستخدام الماء الدافئ ولا تنسى تجفيفها بشكل جيد.
#لا تستخدم ورق المراحيض الجاف
ضع #مصدر_بارد: والمقصود هنا على المنطقة التي يظهر فيها الباسور للتخفيف من التورم.
هي أوردة بارزة ، متورمة ، في فتحة الشرج (l'anus) ، وفي الجزء السفلي للمستقيم (rectum)
موجودة بشكل عادي في جسمنا (3 أوردة دموية ) وفي حالة اصابته بتمدد او انتفاخ او inflammation تتحول الى حالة مرضية(نتيجه الضغط عليها ) ...
هل البواسير انواع ؟
البواسير الخارجية : تتواجد تحت الجلد على فتحه الشرج ، تُرى على شكل كتل
و عادة ليست مشكلة طبية خطيرة
البواسير الداخلية : تتواجد فالمستقيم ، لا يمكن رؤيتها ، لأنها عميقة (تختفي من تلقاء نفسها)
فما هي الاعراض؟
- نزيف غير مؤلم أثناء عمل الأمعاء
-الحكة و التهيج في منطقة فتحة الشرج
-ورم حول المنطقة الشرجية
وتختلف الأعراض حسب نوع البواسير لي سبقنا و قلناهم مثلا :
اعراض البواسير الداخلية:
* الجهد او الحرق عند عبور البراز -» جرح في السطح الخارجي -» نزيف
* فعند بدل الجهد ، تندفع البواسير الداخلية إلى الخارج -» خارج فتحة الشرج -» الم و حكة
أعراض البواسير الخارجية:
-تهيج ، حكة، نزيف ، ألم شديد ، انتفاخ
-الاسباب و العوامل :
-الجهد أثناء عمل الأمعاء
-الإسهال المزمن او الامساك المزمن
-الوزن الزائد
-الحمل
-قد يكون نتيجه "العامل الوراثي" (يزيد مع تقدم فالعمر)
**المضاعفات (التطورات ) هو أمر نادر منها:
-فقر الدم
*البواسير المخنوقة : يحدث ذلك نتيجة توقف تزويد الأوردة بالدم : فتختنق
التشخيص :
يقدر الطبيب يشخص البواسير الخارجية -» بالنظر فقط
أما البواسير الداخليهة فيضطر الطبيب أن يفحص المستقيم ، ولانة البواسير ليّنة لا يمكن للطبيب أن يشعر بها...
فيطلب
فحص الجزء السفلي من الأمعاء و المستقيم -» بمنظار الشرج anuscope
و منظار المستقيم -» protoscope
وهاذي المناظير عبارة عن أنابيب لينة، مضيئة ، تعاون الطبيب في امكانية النظر في داخل فتحه الشرج و المستقيم
في بعض الأحيان يتسع الفحص أيضا الى منظار القولون colonoscopie ....
العلاج :
-مرهمات gel
-كريمات crème
-تحاميل suppositoires
-تحتوي على #Hydroxycortisone و #lidocaïne الذي عندو مفعول مخدر موضعي .
إن لم تجدي العلاجات السابقة نفعاً وكان حجم الباسور كبيراً، فقد ينصحك الطبيب بالإستعانة بها.
#الأطعمة_الغنية_بالألياف:
تناول كمية أكبر من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وذلك بهدف تلين البراز
#مغاطس_دافئة: قم بعمل مغاطس دافئة لفترة تتراوح ما بين 10- 15 دقيقة ثلاث لأربع مرات يومياً.
#حافظ على نظافة منطقة الشرج: تاكد دائماً من تنظيف منطقة الشرج وما يحيطها باستخدام الماء الدافئ ولا تنسى تجفيفها بشكل جيد.
#لا تستخدم ورق المراحيض الجاف
ضع #مصدر_بارد: والمقصود هنا على المنطقة التي يظهر فيها الباسور للتخفيف من التورم.