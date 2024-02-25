زحليقة مائية مع سلم وحوض ونطيطة 7.40×4.50×6 متر

Ebrahim Said
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- 25 فيفري 2024
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زحليقة مائية مع نطيطة- الترفيه والتسلية للأطفال والكبار
- تحفيز النشاط البدني
- الاسترخاء والتسلية
2.مواصفات زحليقة الماء- الأبعاد: 7.40×4.50×6 متر
- الهيكل والتصميم
- المواد المستخدمة في التصنيع
3.طرق تركيب زحليقة الماء- الخطوات الأساسية للتجهيز
- استخدام السلم والحوض والنطيطة
4.السلامة والصيانة- اتباع إرشادات السلامة
- صيانة منتظمة للحفاظ على الأمان
5.استمتاع العائلة بزحليقة الماء- تنظيم الفعاليات والاحتفالات
- تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية
مواصفات زحليقة الماء مع النطيطةزحليقة الماء بأبعاد 7.40×4.50×6 متر تتميز بالتالي:
الهيكل والتصميم: تتميز بتصميم قوي ومتين يضمن الاستقرار والسلامة أثناء الاستخدام.
المواد المستخدمة في البناء: تستخدم مواد عالية الجودة مثل البلاستيك المقوى والفولاذ المقاوم للصدأ لضمان المتانة والصمود أمام الظروف الجوية المتغيرة.
طرق تركيب زحليقة الماءيمكن تركيب زحليقة الماء بسهولة باتباع الخطوات الأساسية التالية:
1. تحديد الموقع المناسب وتهيئته لاستقبال الزحليقة.
2. تجهيز الأدوات اللازمة للتركيب مثل المفكات والمسامير.
3. تجميع الأجزاء الرئيسية للزحليقة بحسب التعليمات المرفقة.
4. تثبيت الزحليقة بشكل آمن وتأمينها بمسامير التثبيت.
السلامة والصيانةيجب اتباع إرشادات السلامة التالية لضمان استخدام زحليقة الماء بأمان:
التأكد من تثبيت الزحليقة
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