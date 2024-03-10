عرض مشاوي: عرض يشمل مجموعة متنوعة من الأطباق التي تحتوي على لحم مشوي.

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شيماءعاطف

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عرض مشاوي: عرض يشمل مجموعة متنوعة من الأطباق التي تحتوي على لحم مشوي.​

ما هو عرض مشاوي؟
هو عرض يشمل مجموعة متنوعة من الأطباق التي تحتوي على لحم مشوي، مثل:
  • شيش طاووق: لحم دجاج مشوي على أسياخ.
  • كباب: لحم مفروم مشوي على أسياخ.
  • كباب لحمه: لحم مفروم مشوي على أسياخ.
  • كفتة: لحم مفروم مشوي على شكل أصابع.
  • لحم مشوي: لحم بقر أو لحم ضأن مشوي على الفحم أو في الفرن.
  • شاورما: لحم بقر أو لحم ضأن مشوي على سيخ عمودي ويتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة.
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مميزات عرض مشاوي:
  • التنوع: يشمل عرض مشاوي مجموعة متنوعة من الأطباق التي تناسب جميع الأذواق.
  • القيمة الغذائية: غني بالبروتين والحديد.
  • سهولة التحضير: يمكن تحضير مشاوي لحمه بسهولة في المنزل أو شرائها من المطاعم.
  • السعر: قد يكون عرض مشاوي أرخص من شراء كل طبق على حدة.
نصائح عند اختيار عرض مشاوي:
  • حدد عدد الأشخاص الذين ستقدم لهم الطعام.
  • اختر الأنواع التي تفضلها من مشاوي لحمه.
  • تأكد من أن اللحم طازج وخالي من أي روائح كريهة.
  • حدد ميزانيتك.
ملاحظة:
  • تختلف عروض مشاوي من مطعم إلى آخر.
  • تأكد من قراءة الشروط والأحكام قبل شراء عرض مشاوي.
المصادر:
  • موقع ويكيبيديا: URL Wikipedia
  • موقع مطبخ سيدتي: URL Sayidaty Kitchen

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