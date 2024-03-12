مفارش سرير صيفي

مفارش السرير الصيفيةمفرش السرير الصيفي هو غطاء خفيف الوزن مصمم للاستخدام في أشهر الصيف. عادة ما تكون مصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن أو الكتان ، وتساعد على إبقاء النائم باردًا ومريحًا.
إليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار مفرش سرير صيفي:
- المواد:
- القطن:القطن هو خيار شائع لملاءات السرير الصيفية لأنه نسيج ناعم وسهل التنفس.
- الكتان:الكتان هو خيار آخر جيد لملاءات السرير الصيفية لأنه نسيج خفيف الوزن وجيد التهوية.
- البوليستر: البوليستر هو خيار اصطناعي لملاءات السرير الصيفية ، ولكنه غالبًا ما يكون أقل تنفسًا من القطن أو الكتان.
- القطن:القطن هو خيار شائع لملاءات السرير الصيفية لأنه نسيج ناعم وسهل التنفس.
- الحجم:
- تأكد من اختيار ملاءة سرير تناسب سريرك بشكل صحيح. تأتي ملاءات الأسرة بأحجام مختلفة ، لذا تأكد من قياس سريرك قبل الشراء.
- اللون:
- غالبًا ما تكون ملاءات الأسرة الصيفية بألوان فاتحة ، مثل الأبيض أو الأزرق الفاتح أو الوردي. يمكن أن تساعد هذه الألوان على إبقاء النائم باردًا ومريحًا.
- النمط:
- تأتي ملاءات الأسرة الصيفية في مجموعة متنوعة من الأنماط ، من الأنماط الصلبة إلى الأنماط المطبوعة. اختر نمطًا يناسب ديكور غرفة نومك.
- مفرش سرير لافونت من لينين:
- هذا المفرش مصنوع من 100٪ كتان فرنسي ، وهو نسيج ناعم وخفيف الوزن وجيد التهوية.
- مفرش سرير بيراي من بيج بيدر:
- هذا المفرش مصنوع من قطن بنسبة 100٪ ، وهو نسيج ناعم وسهل التنفس.
- مفرش سرير سوكو من شركة بيري:
- هذا المفرش مصنوع من مزيج من القطن والبوليستر ، وهو نسيج ناعم ومتين.
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