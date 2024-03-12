مفارش سرير صيفي

ش

شيماءعاطف

:: عضو منتسِب ::
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14 جانفي 2024
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مفارش السرير الصيفية​

مفرش السرير الصيفي هو غطاء خفيف الوزن مصمم للاستخدام في أشهر الصيف. عادة ما تكون مصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن أو الكتان ، وتساعد على إبقاء النائم باردًا ومريحًا.
إليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار مفرش سرير صيفي:
  • المواد:
    • القطن:القطن هو خيار شائع لملاءات السرير الصيفية لأنه نسيج ناعم وسهل التنفس.

    • الكتان:الكتان هو خيار آخر جيد لملاءات السرير الصيفية لأنه نسيج خفيف الوزن وجيد التهوية.

    • البوليستر: البوليستر هو خيار اصطناعي لملاءات السرير الصيفية ، ولكنه غالبًا ما يكون أقل تنفسًا من القطن أو الكتان.
  • الحجم:
    • تأكد من اختيار ملاءة سرير تناسب سريرك بشكل صحيح. تأتي ملاءات الأسرة بأحجام مختلفة ، لذا تأكد من قياس سريرك قبل الشراء.
  • اللون:
    • غالبًا ما تكون ملاءات الأسرة الصيفية بألوان فاتحة ، مثل الأبيض أو الأزرق الفاتح أو الوردي. يمكن أن تساعد هذه الألوان على إبقاء النائم باردًا ومريحًا.
  • النمط:
    • تأتي ملاءات الأسرة الصيفية في مجموعة متنوعة من الأنماط ، من الأنماط الصلبة إلى الأنماط المطبوعة. اختر نمطًا يناسب ديكور غرفة نومك.
إليك بعض ملاءات الأسرة الصيفية الموصى بها:
  • مفرش سرير لافونت من لينين:
    • هذا المفرش مصنوع من 100٪ كتان فرنسي ، وهو نسيج ناعم وخفيف الوزن وجيد التهوية.
  • مفرش سرير بيراي من بيج بيدر:
    • هذا المفرش مصنوع من قطن بنسبة 100٪ ، وهو نسيج ناعم وسهل التنفس.
  • مفرش سرير سوكو من شركة بيري:
    • هذا المفرش مصنوع من مزيج من القطن والبوليستر ، وهو نسيج ناعم ومتين.
مع وجود العديد من الخيارات المختلفة المتاحة ، فمن المؤكد أنك ستجد مفرش سرير صيفي مثالي لاحتياجاتك.


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