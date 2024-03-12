فستان أبيض واسع

ش

شيماءعاطف

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2024
المشاركات
4
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
الجنس
أنثى
الفستان الأبيض الفضفاض هو قطعة ملابس أساسية يجب أن تمتلكها كل امرأة. إنه متعدد الاستخدامات وأنيق ويمكن ارتداؤه لأي مناسبة. إليك بعض الأفكار حول كيفية ارتداء الفستان الأبيض الفضفاض:
  • للارتداء اليومي:اقترني الفستان بصندل وحقيبة يد كبيرة للحصول على مظهر مريح وأنيق.

  • للعمل:أضيفي سترة بليزر وحذاء بكعب عالٍ للحصول على مظهر احترافي.

  • للحفلة:ارتدي الفستان مع مجوهرات وحذاء بكعب عالٍ للحصول على مظهر أنيق.

  • للشاطئ:اقترني الفستان بقبعة شمسية وصندل شاطئ للحصول على مظهر مريح وأنيق.
إليك بعض النصائح لاختيار وارتداء فستان أبيض فضفاض:
  • اختر القماش المناسب. القطن هو خيار جيد للطقس الدافئ ، بينما الصوف هو خيار جيد للطقس البارد.
  • اختر الطول المناسب. إذا كنتِ قصيرة ، فاختاري فستانًا أقصر. إذا كنتِ طويلة ، فاختاري فستانًا أطول.
  • ضعي في اعتبارك شكل جسمك. إذا كنتِ نحيفة ، فاختاري فستانًا بقصة ضيقة. إذا كنتِ ممتلئة الجسم ، فاختاري فستانًا بقصة إمبراطورية أو أ-لاين.
  • اِكسسوارات بحكمة. يمكن للمجوهرات والأحذية المناسبة أن تكمل مظهرك حقًا. للحصول على مظهر رسمي ، أضيفي مجوهرات من اللؤلؤ أو الكريستال. للحصول على مظهر أكثر بساطة ، أضيفي مجوهرات من الفضة أو الذهب.
إليك بعض الصور لإلهامك:


أين تشتري فستان أبيض فضفاض:
يمكنك العثور على فساتين بيضاء فضفاضة في مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة ، بما في ذلك:
  • متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت:
    • ASOS
    • Nordstrom
    • Zappos
  • متاجر البيع بالتجزئة التقليدية:
    • Macy's
    • Dillard's
    • Nordstrom Rack
نصائح للعناية بفستان أبيض فضفاض:
  • اغسلي الفستان يدويًا بالماء البارد.
  • جففي الفستان بالمجفف على منخفض.
  • كيّ الفستان على نار هادئة.
مع العناية المناسبة ، سيستمر فستانك الأبيض الفضفاض لسنوات عديدة.


للمزيد من متجر مون
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ا
طـلّي بالابيضْ يَا زهـرة نيـسـانْ تجهيز العروس
المشاركات
16
المشاهدات
3K
ام@الاء
ا
S
كيف تتألقين في اللون الأزرق
المشاركات
13
المشاهدات
1K
sofiane_nyoten
S
angegardienretour
قادة غيروا الدنيا
المشاركات
0
المشاهدات
1K
angegardienretour
angegardienretour
أم أُنٌَيسة
هنا.تجدين.أحكام.أدوات.التجميـل .للمـرأة.الحلال.منها .والحرام
المشاركات
12
المشاهدات
1K
@R@ZIK
@R@ZIK
S
دليل الفتيات لأناقة 2012
المشاركات
5
المشاهدات
712
Sẻl Mā
S
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top