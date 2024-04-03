برنامج بابل للمقاولات

babel soft
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أسرار النجاح في مقابلة لوظيفة محاسب : الاجابة على أهم الأسئلة
ايه الفرق بين الميزانية والمركز المالي ؟؟؟
المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... يعني حقوق والتزامات المنشأة ... يعني ايه اللي للمنشأة وايه اللي عليها ... في أي يوم في السنة .
يعني في أي يوم نجي نروح عاملين موقف للمنشأة عارفين ايه اللي ليها وايه اللي عليها ونحطه في صورة قائمة تبقى دي اسمها المركز المالي.
طب ايه هي الميزانية العمومية ؟
هي : مركز مالي .....
ايه مركز مالي ... يعني أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزامات المنشأة
طب ايه الفرق ؟ الفرق ان الميزانية العمومية هي مركز مالي للمنشأة في نهاية السنة المالية. يعني في نهاية السنة المالية في آخر يوم في 31/12/2006 مثلا بنعرف حقوق والتزامات المنشأة فتبقى اسمها الميزانية العمومية .
ايه الفرق بين الميزانية والموازنة ؟؟؟
الميزانية العمومية : هي زي ما قلنا عبارة عن قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزمات المنشأة في نهاية السنة المالية وبتكون معها الحسابات الختامية ( حـ / المتاجرة وحـ/ الأرباح والخسائر ) اللي بيوضحوا نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترة المالية السابقة .
يعني ايه ؟؟! يعني ان الحسابات الختامية هي اللي بتوضح مصروفات السنة اللي فاتت الفعلية وايرادات السنة اللي فاتت الفعلية لكن الميزانية العمومية توضح حقوق والتزامات المنشأة في نهاية السنة .
طب ايه هي الموازنة ؟؟؟
الموازنة التقديرية : هي عبارة عن تقدير لايرادات ومصروفات المنشأة للسنة القادمة أو لعدة سنوات قادمة.
ايه الفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية ؟؟؟
أولا نحب نعرف ايه هو المصروف :
هو عبارة عن نفقة ( يعني --> فلوس بدفعها ) في سبيل الحصول على ايراد.
يعني بادفع مثلا ايجار للمحل ... ليه ؟؟ علشان أبيع منه واحصل على الايراد.
بادفع مثلا أجور ومرتبات للعاملين ... ليه ؟؟ علشان ينتجوا واحصل على الايراد.
يبقى المصروف بادفعه في سبيل الحصول على الايراد.
المصروف الايرادية : هو مصروف يحقق الايراد في نفس السنة المالية .
المصروف الرأسمالي : هو مصروف يحقق الايراد في عدة فترات مالية ويؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية للمنشأة .
يعني مثلا : مصروف الأجور والمرتبات بتدفع كل شهر عن عمل الموظفين عن الشهر يعني كل شهر بيأخدو مرتباتهم فيها بيدخلوا للمنشأة ايراد في نفس الشهر ..... يبقى مصروف الأجور والمرتبات مصروف ايرادي .
ومثلا : م الدعاية والإعلان ... الشركة مثلا عملت حملة اعلانية ضخمة استفادت بها المنشأة على كذا سنة .. يعني ساعدت على تحقيق الايرادات خلال عدة سنوات ... يبقى المصروف ده مصروف رأسمالي .
مثال تاني :-
مصروف الصيانة ... عملنا صيانة للآلات والمعدات للمنشأة علشان ترجع تنتج تاني يبقى المصروف ده مصروف إيرادي .
طب لوجينا عملنا صيانة للألات مش علشان ترجع تشتغل تاني بس ولكن تزيد طاقتها الانتاجية ... يعني بدل ما تنتج مثلا عشر وحدات خليناها تنتج 15 وحدة يعن زودنا كفائتها الانتاجية والزيادة دي مش هتكون في أول سنة بس ؟؟ لا طبعا ... في السنين المتتالية اللي بعديها . يبقى المصروف ده في هذه الحالة مصروف رأسمالي.
دا مقال يوضح لك 10 قواعد ذهبية تضمن لك النجاح في أي مقابلة شخصية
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نظام بابل للمقاولات هو نظام ErPمتخصص فى ادارة شركات المقاولات والاستثمار العقارى
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ايه الفرق بين الميزانية والمركز المالي ؟؟؟
المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... يعني حقوق والتزامات المنشأة ... يعني ايه اللي للمنشأة وايه اللي عليها ... في أي يوم في السنة .
يعني في أي يوم نجي نروح عاملين موقف للمنشأة عارفين ايه اللي ليها وايه اللي عليها ونحطه في صورة قائمة تبقى دي اسمها المركز المالي.
طب ايه هي الميزانية العمومية ؟
هي : مركز مالي .....
ايه مركز مالي ... يعني أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزامات المنشأة
طب ايه الفرق ؟ الفرق ان الميزانية العمومية هي مركز مالي للمنشأة في نهاية السنة المالية. يعني في نهاية السنة المالية في آخر يوم في 31/12/2006 مثلا بنعرف حقوق والتزامات المنشأة فتبقى اسمها الميزانية العمومية .
ايه الفرق بين الميزانية والموازنة ؟؟؟
الميزانية العمومية : هي زي ما قلنا عبارة عن قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزمات المنشأة في نهاية السنة المالية وبتكون معها الحسابات الختامية ( حـ / المتاجرة وحـ/ الأرباح والخسائر ) اللي بيوضحوا نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترة المالية السابقة .
يعني ايه ؟؟! يعني ان الحسابات الختامية هي اللي بتوضح مصروفات السنة اللي فاتت الفعلية وايرادات السنة اللي فاتت الفعلية لكن الميزانية العمومية توضح حقوق والتزامات المنشأة في نهاية السنة .
طب ايه هي الموازنة ؟؟؟
الموازنة التقديرية : هي عبارة عن تقدير لايرادات ومصروفات المنشأة للسنة القادمة أو لعدة سنوات قادمة.
ايه الفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية ؟؟؟
أولا نحب نعرف ايه هو المصروف :
هو عبارة عن نفقة ( يعني --> فلوس بدفعها ) في سبيل الحصول على ايراد.
يعني بادفع مثلا ايجار للمحل ... ليه ؟؟ علشان أبيع منه واحصل على الايراد.
بادفع مثلا أجور ومرتبات للعاملين ... ليه ؟؟ علشان ينتجوا واحصل على الايراد.
يبقى المصروف بادفعه في سبيل الحصول على الايراد.
المصروف الايرادية : هو مصروف يحقق الايراد في نفس السنة المالية .
المصروف الرأسمالي : هو مصروف يحقق الايراد في عدة فترات مالية ويؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية للمنشأة .
يعني مثلا : مصروف الأجور والمرتبات بتدفع كل شهر عن عمل الموظفين عن الشهر يعني كل شهر بيأخدو مرتباتهم فيها بيدخلوا للمنشأة ايراد في نفس الشهر ..... يبقى مصروف الأجور والمرتبات مصروف ايرادي .
ومثلا : م الدعاية والإعلان ... الشركة مثلا عملت حملة اعلانية ضخمة استفادت بها المنشأة على كذا سنة .. يعني ساعدت على تحقيق الايرادات خلال عدة سنوات ... يبقى المصروف ده مصروف رأسمالي .
مثال تاني :-
مصروف الصيانة ... عملنا صيانة للآلات والمعدات للمنشأة علشان ترجع تنتج تاني يبقى المصروف ده مصروف إيرادي .
طب لوجينا عملنا صيانة للألات مش علشان ترجع تشتغل تاني بس ولكن تزيد طاقتها الانتاجية ... يعني بدل ما تنتج مثلا عشر وحدات خليناها تنتج 15 وحدة يعن زودنا كفائتها الانتاجية والزيادة دي مش هتكون في أول سنة بس ؟؟ لا طبعا ... في السنين المتتالية اللي بعديها . يبقى المصروف ده في هذه الحالة مصروف رأسمالي.
دا مقال يوضح لك 10 قواعد ذهبية تضمن لك النجاح في أي مقابلة شخصية
القواعد الذهبية للمقابلات الشخصية
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نظام بابل للمقاولات هو نظام ErPمتخصص فى ادارة شركات المقاولات والاستثمار العقارى
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