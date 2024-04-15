كيف يتم زواج الاجانب في السعودية؟

يعد الزواج من الأمور الهامة ولذلك فإن كافة الشرائع السماوية اهتمت بهذا الموضوع كما أن القوانين الأرضية عملت على تنظيم هذه العلاقة الحساسة وتعد المملكة السعودية من أهم الدول التي قامت بوضع العديد من النظم والاجراءات خاصة عندما يرغب أحد المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في أن يتزوج من امرأة أجنبية أو العكس حيث يمكن أن يتم التعامل مع

مكتب استخراج تصريح زواج

حيث أن هذه المكاتب تعد من المكاتب المعتمدة والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة التي ترتبط بالجهات الحكومية المختلفة.



زواج الاجانب في السعودية عن طريق مكتب استخراج تصريح زواج



هناك عدة إجراءات يتعين اتباعها لزواج الأجانب في المملكة العربية السعودية عن طريق مكتب استخراج تصريح زواج من أهم هذه الاجراءات:

