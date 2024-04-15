كيف يتم زواج الاجانب في السعودية؟

سعاد آل حصين
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يعد الزواج من الأمور الهامة ولذلك فإن كافة الشرائع السماوية اهتمت بهذا الموضوع كما أن القوانين الأرضية عملت على تنظيم هذه العلاقة الحساسة وتعد المملكة السعودية من أهم الدول التي قامت بوضع العديد من النظم والاجراءات خاصة عندما يرغب أحد المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في أن يتزوج من امرأة أجنبية أو العكس حيث يمكن أن يتم التعامل مع مكتب استخراج تصريح زواج حيث أن هذه المكاتب تعد من المكاتب المعتمدة والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة التي ترتبط بالجهات الحكومية المختلفة.
زواج الاجانب في السعودية عن طريق مكتب استخراج تصريح زواج
هناك عدة إجراءات يتعين اتباعها لزواج الأجانب في المملكة العربية السعودية عن طريق مكتب استخراج تصريح زواج من أهم هذه الاجراءات:
زواج الاجانب في السعودية عن طريق مكتب استخراج تصريح زواج
هناك عدة إجراءات يتعين اتباعها لزواج الأجانب في المملكة العربية السعودية عن طريق مكتب استخراج تصريح زواج من أهم هذه الاجراءات:
- يتطلب أي طلب للزواج من شخص غير سعودي تقديم الأوراق الضرورية وتشمل ذلك وثيقة الهوية المصدقة من قبل مختار الحي بالإضافة إلى بطاقة الهوية الشخصية للطرف المقدم للطلب وبطاقة العائلة.
- إذا كان الزوج السعودي متزوجا بالفعل ويرغب في الزواج من غير سعودية يتعين عليه تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت عدم قدرة زوجته السابقة على الإنجاب بسبب حالة صحية.
- يجب على معقب استخراج تصريح زواج لجميع المتقدمين للزواج بعد الطلاق تقديم إثبات صادر عن الجهات المختصة يثبت وقوع الطلاق قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- يتشكل الفريق الذي يتعامل مع طلبات الزواج المقدمة من مكتب استخراج تصريح زواج من ممثلين لأجهزة وزارة الداخلية المعنية بالحقوق والشؤون الأمنية والأحوال المدنية.
- تقوم السفارات السعودية في الخارج بالتحقق من عدم وجود موانع للزواج بالنسبة للشخص الأجنبي.
- في حال ولدت امرأة في المملكة من أم سعودية وأب غير سعودي يتم توثيق زواجها من سعودي في المحكمة الشرعية.
- يجب على المرأة الغير سعودية التي ولِدَت في المملكة من والدين غير سعوديين تقديم شهادة ميلاد من سجل المواليد وتصريح إقامة ساري المفعول.
- يحق لديوان المظالم في المملكة توقيع عقوبات على أي مخالفة لهذه الأنظمة.
- إذا لم يتم توثيق الزواج من قبل السلطات السعودية عن طريق مكتب استخراج تصاريح زواج فلن يسمح للزوج الأجنبي بدخول المملكة وفي حال كان الزوجان بالفعل داخل البلاد، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء إقامتهما.