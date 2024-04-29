سهم China Pacific Insurance يعاود الارتفاع بقوة مع تراجع أسهم الشركات الغربية الكبرى

تحول تركيز المستثمرين والمتداولين إلى أسهم الشركات الأسيوية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.
وقد شهدت أسهم الشركات الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ ارتفاعا قويا هذا الصباح خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ.
وكانت إحدى هذه الشركات هي شركة China Pacific Insurance للتأمين والمدرج أسهمها في بورصة هونغ كونغ
وقد حققت هذه الشركة أرباحا وإيرادات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مما جعلها من بين أفضل الشركات الصاعدة على مستوى العالم في هذه الصناعة.
وفي 27 مارس، كان سهم China Pacific Insurance يتداول بسعر 13.28 دولار هونغ كونغ ثم ارتفع سعر السهم بعد ذلك بقوة وطوال شهر أبريل حتى حينه ووصل إلى 15.91 دولار هونغ كونغ
السعر إرشادي فقط
ويمثل هذا الارتفاع المفاجئ قفزة قوية في سهم China Pacific Insurance عقب ارتفاعه القصير في شهر يناير ثم انخفاضه السريع في نهاية مارس.
وقد ارتفع سهم China Pacific Insurance في 1 يناير ليصل إلى 23.52 دولار هونغ كونغ ثم عاود الانخفاض طوال الأشهر الثلاثة التالية.
وبرغم ذلك، فإن سعر السهم لم يصل بعد إلى قمة يناير قصيرة الأجل حيث أنه يشهد تقلبات كثيرة منذ ذلك الحين.
وربما يعود السبب في ثقة المستثمرين في هذا السهم المتقلب بشدة والمتداول في جلسة أقل شهرة وجذبا للمستثمرين إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع.
ومع توقع تثبيت معدل الأموال الفيدرالية وعدم خفضه، فقد تأثرت ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية الأكثر تكلفة لذا غيروا اهتمامهم للأسواق البديلة حتى تعود الأوضاع إلى سابق عهدها.
وتشير بعض التقارير الصادرة اليوم إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية كما حدث في عام 2020 أثناء عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة خلال جائحة Covid-19.
ولكن البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تتبع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما لا تنوي الشركات العاملة في هذه المنطقة إنفاق إيراداتها على الفوائد الشهرية المرتفعة وانتظار خفض أسعار الفائدة لتحقيق أرباح أفضل أو إعادة الاستثمار خلال رفع أسعار الفائدة كما يحدث في بعض الأسواق الغربية.
وهذا احتمال غريب ولكنه وارد في الحقيقة.
وقد شهدت أسهم الشركات الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ ارتفاعا قويا هذا الصباح خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ.
وكانت إحدى هذه الشركات هي شركة China Pacific Insurance للتأمين والمدرج أسهمها في بورصة هونغ كونغ
وقد حققت هذه الشركة أرباحا وإيرادات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مما جعلها من بين أفضل الشركات الصاعدة على مستوى العالم في هذه الصناعة.
وفي 27 مارس، كان سهم China Pacific Insurance يتداول بسعر 13.28 دولار هونغ كونغ ثم ارتفع سعر السهم بعد ذلك بقوة وطوال شهر أبريل حتى حينه ووصل إلى 15.91 دولار هونغ كونغ
السعر إرشادي فقط
ويمثل هذا الارتفاع المفاجئ قفزة قوية في سهم China Pacific Insurance عقب ارتفاعه القصير في شهر يناير ثم انخفاضه السريع في نهاية مارس.
وقد ارتفع سهم China Pacific Insurance في 1 يناير ليصل إلى 23.52 دولار هونغ كونغ ثم عاود الانخفاض طوال الأشهر الثلاثة التالية.
وبرغم ذلك، فإن سعر السهم لم يصل بعد إلى قمة يناير قصيرة الأجل حيث أنه يشهد تقلبات كثيرة منذ ذلك الحين.
وربما يعود السبب في ثقة المستثمرين في هذا السهم المتقلب بشدة والمتداول في جلسة أقل شهرة وجذبا للمستثمرين إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع.
ومع توقع تثبيت معدل الأموال الفيدرالية وعدم خفضه، فقد تأثرت ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية الأكثر تكلفة لذا غيروا اهتمامهم للأسواق البديلة حتى تعود الأوضاع إلى سابق عهدها.
وتشير بعض التقارير الصادرة اليوم إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية كما حدث في عام 2020 أثناء عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة خلال جائحة Covid-19.
ولكن البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تتبع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما لا تنوي الشركات العاملة في هذه المنطقة إنفاق إيراداتها على الفوائد الشهرية المرتفعة وانتظار خفض أسعار الفائدة لتحقيق أرباح أفضل أو إعادة الاستثمار خلال رفع أسعار الفائدة كما يحدث في بعض الأسواق الغربية.
وهذا احتمال غريب ولكنه وارد في الحقيقة.