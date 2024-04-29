تحليل اليوم 29 أبريل 2024 لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF)

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mannon

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تحليل اليوم 29 أبريل 2024 لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF)

سنقوم اليوم بتحليل سعر زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF) على شارت الأربع ساعات وسنحاول معرفة اهم المناطق التي مر بها الزوج على مدار اليوم ونحاول ان نتوقع مناطق الدخول والخروج

pKqd3X2.png


لقد حدثت تغيرات عديدة في الزوج على مدار اليوم ولقد مر بعددة مستويات دعم ومقامة ولكن في النهاية لم يتمكن الزوج من اختراق القناة الصغرى الى اعلى بل على العكس لقد هبط السعر لمستوى 0.90872 واذا لم يتمكن السعر من الصعود من ذلك المستوى فيمكن ان يهبط السعر الى مستويات اقل من ذلك حتى يصل الى خط الوسط للقناة الكبرى وهو مستوى 0.90400

وبالنسبة لتحليل مؤشر القوة النسبية فمن المتوقع ان يبدا السعر في الصعود لأنه الان عند مستوى 42.36 ولكن اذا لم يحدث ذلك فيمكن ان يهبط اسفل المستوى 30

اهم مستويات الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:

مستويات المقاومة:
المستوى الأول كان عند مستوى 0.91522
المستوى الثاني كان عند مستوى 0.91561

مستويات الدعم:
المستوى الأول كان عند مستوى 0.90400
المستوى الثاني كان عند مستوى 0.90955
 
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