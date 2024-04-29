تحليل اليوم 29 أبريل 2024 لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF)سنقوم اليوم بتحليل سعر زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF) على شارت الأربع ساعات وسنحاول معرفة اهم المناطق التي مر بها الزوج على مدار اليوم ونحاول ان نتوقع مناطق الدخول والخروجلقد حدثت تغيرات عديدة في الزوج على مدار اليوم ولقد مر بعددة مستويات دعم ومقامة ولكن في النهاية لم يتمكن الزوج من اختراق القناة الصغرى الى اعلى بل على العكس لقد هبط السعر لمستوى 0.90872 واذا لم يتمكن السعر من الصعود من ذلك المستوى فيمكن ان يهبط السعر الى مستويات اقل من ذلك حتى يصل الى خط الوسط للقناة الكبرى وهو مستوى 0.90400وبالنسبة لتحليل مؤشر القوة النسبية فمن المتوقع ان يبدا السعر في الصعود لأنه الان عند مستوى 42.36 ولكن اذا لم يحدث ذلك فيمكن ان يهبط اسفل المستوى 30اهم مستويات الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:مستويات المقاومة:المستوى الأول كان عند مستوى 0.91522المستوى الثاني كان عند مستوى 0.91561مستويات الدعم:المستوى الأول كان عند مستوى 0.90400المستوى الثاني كان عند مستوى 0.90955