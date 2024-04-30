توقعات متباينة للنمو الاقتصادي للدول الكبرى في عام 2024

M

mannon

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 أفريل 2024
المشاركات
4
نقاط التفاعل
1
النقاط
3
الجنس
ذكر
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة الدول السبع ودول بريكس لعام 2024



AcGokdE.png




كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، وبينما يُتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.2٪ فقد شهدت التوقعات انخفاضاً للعديد من الدول الكبرى.



يوضح هذا المخطط البياني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 باستخدام بيانات تقرير صندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2024 لدول مجموعة السبع ودول بريكس إلى جانب المملكة العربية السعودية، التي لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى الكتلة.



Hu2mUwv.png




توقعات متباينة للنمو الاقتصادي للدول الكبرى في عام 2024



جاءت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي للدول الكبرى متباينة، إذ من المتوقع أن تشهد غالبية دول مجموعة السبع وبريكس نمواً أبطأ في عام 2024 مقارنة بعام 2023.



ولم تشهد سوى ثلاث دول أعضاء بمجموعة بريكس أو مدعوة لعضويتها ارتفاعاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

الحق سلاحي
البورصة السعودية تتراجع لأدنى مستوياتها في أعوام مع مخاوف من التقشف
المشاركات
3
المشاهدات
628
رومي روما
ر
غروب الشمس 2
تاريخ وجغرافيا
المشاركات
2
المشاهدات
19K
السلطانة
السلطانة
ن
قطر الجزير ةأو جزيرة قطر
المشاركات
17
المشاهدات
1K
نصرالدين20
ن
R
  • مغلق
جميع دروس الجغرافيا موجزة وملخصة للسنة الثالثة ثانوي
المشاركات
15
المشاهدات
90K
حوفأ
ح
بثيــــنة 19
  • مغلق
بحث حول علم الاجتماع sociology
المشاركات
4
المشاهدات
13K
كوكة27
ك
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top