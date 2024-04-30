توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة الدول السبع ودول بريكس لعام 2024
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، وبينما يُتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.2٪ فقد شهدت التوقعات انخفاضاً للعديد من الدول الكبرى.
يوضح هذا المخطط البياني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 باستخدام بيانات تقرير صندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2024 لدول مجموعة السبع ودول بريكس إلى جانب المملكة العربية السعودية، التي لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى الكتلة.
توقعات متباينة للنمو الاقتصادي للدول الكبرى في عام 2024
جاءت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي للدول الكبرى متباينة، إذ من المتوقع أن تشهد غالبية دول مجموعة السبع وبريكس نمواً أبطأ في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
ولم تشهد سوى ثلاث دول أعضاء بمجموعة بريكس أو مدعوة لعضويتها ارتفاعاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا.
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، وبينما يُتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.2٪ فقد شهدت التوقعات انخفاضاً للعديد من الدول الكبرى.
يوضح هذا المخطط البياني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 باستخدام بيانات تقرير صندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2024 لدول مجموعة السبع ودول بريكس إلى جانب المملكة العربية السعودية، التي لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى الكتلة.
توقعات متباينة للنمو الاقتصادي للدول الكبرى في عام 2024
جاءت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي للدول الكبرى متباينة، إذ من المتوقع أن تشهد غالبية دول مجموعة السبع وبريكس نمواً أبطأ في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
ولم تشهد سوى ثلاث دول أعضاء بمجموعة بريكس أو مدعوة لعضويتها ارتفاعاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا.