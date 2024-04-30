التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 30 أبريل 2024
سنقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع من خلالها اتجاه السعر القادم للزوج
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.25415 محاولا اختراق القناة الصغرى الى اسفل ولكن واجه السعر عددة مناطق دعم قوية منعته من اختراق هذه القناة ومنها 1.24560 فاذا استطاع السعر اختراق القناة الصغرى سيصل الي مستوى 1.23438 وهو خط الوسط للقناة الكبرى ويدعم هذا التحليل مؤشر القوة النسبي RSI(14) فهو الان عند مستوى 59.15، ولكن اذا لم يتمكن السعر من اختراق القناة الصغرى فيمكن ان يصل الى مستوى 1.26457 وهو الحد العلوى لهذه القناة
مستويات المقاومة:
المستوى الأول كان عند 1.25253
المستوى الثاني كان عند 1.25403
مستويات الدعم:
المستوى الأول كان عند 1.24560
المستوى الثاني كان عند 1.24478
سنقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع من خلالها اتجاه السعر القادم للزوج
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.25415 محاولا اختراق القناة الصغرى الى اسفل ولكن واجه السعر عددة مناطق دعم قوية منعته من اختراق هذه القناة ومنها 1.24560 فاذا استطاع السعر اختراق القناة الصغرى سيصل الي مستوى 1.23438 وهو خط الوسط للقناة الكبرى ويدعم هذا التحليل مؤشر القوة النسبي RSI(14) فهو الان عند مستوى 59.15، ولكن اذا لم يتمكن السعر من اختراق القناة الصغرى فيمكن ان يصل الى مستوى 1.26457 وهو الحد العلوى لهذه القناة
مستويات المقاومة:
المستوى الأول كان عند 1.25253
المستوى الثاني كان عند 1.25403
مستويات الدعم:
المستوى الأول كان عند 1.24560
المستوى الثاني كان عند 1.24478