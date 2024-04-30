التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 30 أبريل 2024

M

mannon

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 أفريل 2024
المشاركات
5
نقاط التفاعل
1
النقاط
3
الجنس
ذكر
التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 30 أبريل 2024

3bC32uD.png


سنقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع من خلالها اتجاه السعر القادم للزوج

يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.25415 محاولا اختراق القناة الصغرى الى اسفل ولكن واجه السعر عددة مناطق دعم قوية منعته من اختراق هذه القناة ومنها 1.24560 فاذا استطاع السعر اختراق القناة الصغرى سيصل الي مستوى 1.23438 وهو خط الوسط للقناة الكبرى ويدعم هذا التحليل مؤشر القوة النسبي RSI(14) فهو الان عند مستوى 59.15، ولكن اذا لم يتمكن السعر من اختراق القناة الصغرى فيمكن ان يصل الى مستوى 1.26457 وهو الحد العلوى لهذه القناة

مستويات المقاومة:

المستوى الأول كان عند 1.25253
المستوى الثاني كان عند 1.25403

مستويات الدعم:

المستوى الأول كان عند 1.24560
المستوى الثاني كان عند 1.24478
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

M
تحليل اليوم 29 أبريل 2024 لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF)
المشاركات
0
المشاهدات
25
mannon
M
ص
بحث حول النظرية النقدية الكنزية
المشاركات
3
المشاهدات
85K
الورد الأحمر
الورد الأحمر
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top