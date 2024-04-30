تحليل مؤشر مديري المشتريات الصناعي
في البداية نبذة بسيطة عن هذا المؤشر، يظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعة مستوى الإنتاج الصناعي في الصين وقد تم انشاء هذا المؤشر من قبل الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ومركز الصين للتسويق، ويقوم بتجميع البيانات اللازمة من اللجنة المركزية للإحصاء.
ولكى يتم تأكيد المعلومات الواردة في هذا المؤشر يم ارسال استبانات الى حوالى 700 شركة موثقة ومعروفة بالإنتاج في الصين، وتكون المعلومات الواردة في هذا المؤشر عبارة عن اسالة واجوبة لتلك الشركات حول المشتريات الخاصة وما هي الاحتياطات المتوفرة لديهم.
واذا جاءت قراءات تلك المؤشر اكثر من المتوقع فهذا ينعكس بالإيجاب على اليوان الصيني، ولكن اذا جاءت القراءات اقل من المتوقع فهذا بالطبع ينعكس بالسلب على اليوان الصيني.
السعر السابق للمؤشر كان 50.8
السعر الحالي للمؤشر 50.4
السعر المتوقع للمؤشر 50.3
في البداية نبذة بسيطة عن هذا المؤشر، يظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعة مستوى الإنتاج الصناعي في الصين وقد تم انشاء هذا المؤشر من قبل الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ومركز الصين للتسويق، ويقوم بتجميع البيانات اللازمة من اللجنة المركزية للإحصاء.
ولكى يتم تأكيد المعلومات الواردة في هذا المؤشر يم ارسال استبانات الى حوالى 700 شركة موثقة ومعروفة بالإنتاج في الصين، وتكون المعلومات الواردة في هذا المؤشر عبارة عن اسالة واجوبة لتلك الشركات حول المشتريات الخاصة وما هي الاحتياطات المتوفرة لديهم.
واذا جاءت قراءات تلك المؤشر اكثر من المتوقع فهذا ينعكس بالإيجاب على اليوان الصيني، ولكن اذا جاءت القراءات اقل من المتوقع فهذا بالطبع ينعكس بالسلب على اليوان الصيني.
السعر السابق للمؤشر كان 50.8
السعر الحالي للمؤشر 50.4
السعر المتوقع للمؤشر 50.3