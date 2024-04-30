التحليل الفني اليوم 30 أبريل 2024 لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD)

M

mannon

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سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بالشراء من هذا المستوى الذى هو فيه الان ام لا؟

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ان السعر يتداول الان عند مستوى 2292.44 محاولاً اختراق القناة الصغرى واذا تمكن السعر من اختراق هذه القناة يمكن ان يصل الى مستوى 2256.17 وهو نهاية القناة الكبرى ولكن اذا واجة السعر مستوى دعم قوى منعة من اختراق هذه القناة كما حدث من قبل عند مستوى 2291.07 فيمكن ان يصعد السعر ويصل الى مستوى 2374.14 وهو نهاية القناة الصغر وهذا المرجح اكثر ويدعم هذا الترجيح أيضا مؤشر القوة النسبية RSI(14) وهو الان عند مستوى 31.68 فمن المتوقع ان يصل الى مستوى 70 من هذه المنطقة.

واعتقد ان المستوى الحالي الذى يتداول فيه سعر الزوج هو مستوى جيد للشراء وهذا رايي الشخصي فقط.

مستوى المقاومة التي مر به السعر كان عند 2352.40

مستوى الدعم التي مر به السعر كان عند 2290.67
 
ممتاز ما أنجزت أناملك جعله الله في ميزان حسنانك يا رب العالمين
 
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