تحليل مؤشر أسعار المستهلكين اليوم 30 أبريل 2024

هذا المؤشر يقيس معدل التضخم التي تمر به الدولة او بمعنى اخر يقيس مدى تغير الأسعار وهذا القياس يكون من وجه نظر المستهلكين عند قيامهم بعملية الشراء للخدمات والسلع.
واذا جاءت التوقعات إيجابية بشان هذا المؤشر فهذا يؤثر بالإيجاب على عملة الدولة أيضا، واذا كنت من محبى التداول او التجارة بالعملات فهذا المؤشر من اكثر المؤشرات التي سوف تفيدك في تحديد التضخم وتحديد مستويات الشراء وخاصا في اليورو.
وعندما يريد البنك المركزي لأى دولة ما محاربة التضخم او خفض أسعار السلع يقوم برفع أسعار الفائدة وبالتالي هذا يزيد من عملة البلد.
السعر السابق للمؤشر 2.4%
السعر الحالي للمؤشر 2.4%
السعر المتوقع للمؤشر 2.4%
وهذا يدل على وجود استقرار في مؤشر أسعار المستهلكين