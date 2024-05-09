التحليل الفني اليوم 09 مايو 2024 لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD)
سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟
يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) الان عند مستوى 2331.92 وهذا المستوى كان مستوى مقاومة من قبل منع الزوج من اختراق القناة الكبرى فهل سيتمكن الزوج هذه المرة من اختراق القناة ام لا؟ فاذا تمكن الزوج من اختراق هذه القناة يمكن ان يأخذ الاتجاه الصاعد ولكن من المرجح اكثر على حسب وجهة نظري ان يهبط الزوج ويصل الى مستوى 2264.47 وهو خط الوسط للقناة الصغرى، لذلك يمكن ان يكون من الأفضل الدخول في صفقات بيع من هذا المستوى، ويؤكد هذا الترجيح أيضا مؤشر القوة النسبية (14)RSI فهو الان عند مستوى 60.20
مستوى المقاومة التي مر به السعر كان عند 2331.92
مستوى الدعم التي مر به السعر كان عند 2302.89
سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟
يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) الان عند مستوى 2331.92 وهذا المستوى كان مستوى مقاومة من قبل منع الزوج من اختراق القناة الكبرى فهل سيتمكن الزوج هذه المرة من اختراق القناة ام لا؟ فاذا تمكن الزوج من اختراق هذه القناة يمكن ان يأخذ الاتجاه الصاعد ولكن من المرجح اكثر على حسب وجهة نظري ان يهبط الزوج ويصل الى مستوى 2264.47 وهو خط الوسط للقناة الصغرى، لذلك يمكن ان يكون من الأفضل الدخول في صفقات بيع من هذا المستوى، ويؤكد هذا الترجيح أيضا مؤشر القوة النسبية (14)RSI فهو الان عند مستوى 60.20
مستوى المقاومة التي مر به السعر كان عند 2331.92
مستوى الدعم التي مر به السعر كان عند 2302.89