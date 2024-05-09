تحليل إجمالي الناتج المحلي البريطاني (MO) اليوم 10 مايو 2024

M

mannon

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تحليل إجمالي الناتج المحلي البريطاني (MO) اليوم 10 مايو 2024

الناتج المحلى الإجمالي: هو عبارة عن إجمالي القيمة السوقية للسلع والخدمات التي تنتجها دولة معينة في وقت محدد، ويقيس هذا المؤشر التغير السنوي التي يمكن ان يحدث في القيمة السوقية للبلد على حسب الضخم الذى حدث في السلع والخدمات التي انتجتها.

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واذا جات قراءت هذا المؤشر اعلى من المتوقع أي ان القراءات إيجابية فهذا سيؤدى الى صعود الجنية الإسترليني، اما اذا جاءت قراءت هذا المؤشر اقل من المتوقع أي ان القراءات سلبية فهذا سيودى الى هبوط الجنية الإسترليني.

السعر السابق للمؤشر 0.3%
السعر الحالي للمؤشر 0.1%
السعر المتوقع للمؤشر 0.1%

الواضح من قراءات المؤشر ان السعر الحالي جاء كما كان متوقع ولكن في نفس الوقت جاءت القراءة الحالية اقل من السابق وهذا يدل على هبوط في الجنية الإسترليني
 
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