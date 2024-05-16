ما هي الوظائف التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلها؟

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mannon

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ما هي الوظائف التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلها؟

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منذ أن ظهره الذكاء الاصطناعي احدث ضجة كبيرة وهز سوق العمل وهذا لأنه يتمتع بإمكانات غير عادية حيث يستطيع أن يحل محل البشر في القيام بما يقوموا به في حياتهم اليومية، ومع استمرار تطور إجراءاته وقدراته، فإن عدد الوظائف التي يمكن استبدالها به ترتفع بسهولة كل يوم.

وفي مارس 2023، أصدر بنك جولدمان ساكس تقريرًا عن قدرات الذكاء الاصطناعي في كتابة الأشياء، قال فيه إنه يستطيع أن يقوم بعمل ربع المهام التي يقوم بها البشر في الوقت الحالي، كما ذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي يستطيع ان يحل محل 300 مليون وظيفة يقوم بها البشر بسبب الأتمتة في كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الوظائف التي لا يمكن الاستغناء عنها

مازال يوجد بعض الوظائف يصعب استبدال الاذكاء الاصطناعي محل البشر بها، مثل:

1- الوظائف الإبداعية

يكون الاعتماد الأكبر في المجال الإبداعي قائم على الأفكار الجديدة أو تطوير منتجات يصعب على الآلات او التكنولوجيا التفكير بها. وبالرغم من ذلك، يوجد هناك فئة او مجموعة من الوظائف الإبداعية التي يمكن استبدالها بسهولة، مثل القيام بتصميم الجرافيك والأمور ذات الصلة بالفنون البصرية.

2- الوظائف التي تتطلب فهما عميقا للطبيعة البشرية

في مجال رعاية المرضى والمفاوضات او القيام بصفقة ما، يظل استخدام التواصل البشري والعاطفي ذات أهمية قصوى، وهذا الامر سوف يأخذ وقت طويل جدا ومن الصعب تدريب الذكاء الاصطناعي على استخدام هذه صفات في تعامله وهى كالتعامل بلطف ورحمة واستخدام الصفات السمات الإنسانية.

3- الوظائف التي تتطلب حركة جسدية جنبًا إلى جنب مع القدرة علي الذكاء التفكير السريع

وهى أنواع الوظائف التي تحتاج الى حركة جسدية كبيرة يوميا ومنها السباكين والكهربائيين وهذه الوظائف من الصعب القيام بها عن طريق الربوت لأنها تتطلب دقة عالية اثناء القيام بها.

الخلاصة:

يمكن ان يقوم الذكاء الاصطناعي بالعديد من الوظائف بدل من البشر ولكن هناك عدد أمور او وظائف أخرى لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها لأنها تتعلق بالمشاعر والعواطف.
 
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