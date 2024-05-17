تحليل مؤشر مبيعات التجزئة في الصين اليوم 17 مايو 2024

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mannon

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تحليل مؤشر مبيعات التجزئة في الصين اليوم 17 مايو 2024

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هذا المؤشر يقوم بقياس التغير الذي يحدث في حجم المبيعات التي يبيعها بائعي التجزئة بالدولة واذا حدث ارتفاع في هذا المؤشر سيحدث ارتفاع في مستوى المبيعات أيضا، ويدل ذلك على زيادة الطلب على المبيعات من المستهلكين والعكس صحيح.

وفي الصين يعتبر هذا المؤشر من اهم المؤشرات الذي يتم نشرها شهريا والتي يعبر عن سلوك المستهلك وأيضا يراقب هذا المؤشر تجار العملة عن فرب.

لذللك يكون التأثير الإيجابي لهذا المؤشر قوى على عملة البلد، وهذا لان مبيعات التجزئة تستحوذ على جزء كبير من الاستهلاك وتعتبر هي المحرك الرئيسي للاقتصاد وأيضا يؤثر بشكل كبير على الإنتاج المحلى الإجمالي.

السعر السابق للمؤشر 3.1%
السعر الحالي للمؤشر 3.2%
السعر المتوقع للمؤشر 3.7%

واذا جاءت قراءات هذا المؤشر كما هو متوقع والتي تعتبر اعلى من القراءات السابقة فهذا سيؤدى الى ارتفاع سعر عملة الصين وتحسين اقتصادها.
 
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