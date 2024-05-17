تحليل مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي اليوم 17 مايو 2024

M

mannon

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تحليل مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي اليوم 17 مايو 2024

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هذا المؤشر يتم استخدامه في تحديد وقياس التضخم أو بمعنى أخر يقيس مدى التغير في الأسعر بناءاً على رأي المستهلكين عندما يقوموا بشراء السلع والخدمات.

وإذا جاءت التوقعات لهذا المؤشر إيجابية أي أعلى من القراءات السابقة فهذا سيؤثر بشكل إيجابي على عملة الدولة أيضا.

ويعتبر هذا المؤشر من أشهر وأكثر المؤشرات التي يتابعها تجار العملة في أوروبا.

وأيضا من أهم الأهداف التي يسعى إليها البنك المركزي هي أن يجعل الأسعار في استقرار، واذا أرد البنك المركزي في فترة ما أن يحارب التضخم المالي يقوم برفع أسعار الفائدة لكي يساعد على انخفاض السلع والخدمات، وهذا يحدث لان ارتفاع أسعار الفائدة دائما يجذب ويحفز الاستثمار الأجنبي والذي يترتب علية زيادة الطلب على عملة الدولة واستقرار التضخم.

السعر السابق للمؤشر 2.4%
السعر الحالي للمؤشر 2.4%
السعر المتوقع للمؤشر 2.4%

وهذا يدل على وجود استقرار في عملة اليورو واستقرار التضخم في منطقة اليورو.
 
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