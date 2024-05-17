التحليل الفني لزوج دولار أمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) اليوم 17 مايو 2024
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج دولار أمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنكتشف اهم نقاط الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:
يتداول السع السعر في الوقت الحالي بين خط الوسط للقناة الصغرى والقناة الكبرى عند مستوى 155.627 ولكنة غير قادر على اختراق هذه المنطقة وكان هناك مستويات مقاومة ودعم داخل هذه القناة وهى:
مستويات المقاومة:
المستوى الأول كان عند مستوى 165.768
مستويات الدعم:
المستوى الأول كان عند مستوى 153.594
واذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى يمكن ان يصل الى نهاية القناة الصغرى عند مستوى 153.963 وهذا مرجح نسبيا لان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 53.27 ومن المتوقع ان يصل الى مستوى 30
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج دولار أمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنكتشف اهم نقاط الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:
يتداول السع السعر في الوقت الحالي بين خط الوسط للقناة الصغرى والقناة الكبرى عند مستوى 155.627 ولكنة غير قادر على اختراق هذه المنطقة وكان هناك مستويات مقاومة ودعم داخل هذه القناة وهى:
مستويات المقاومة:
المستوى الأول كان عند مستوى 165.768
مستويات الدعم:
المستوى الأول كان عند مستوى 153.594
واذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى يمكن ان يصل الى نهاية القناة الصغرى عند مستوى 153.963 وهذا مرجح نسبيا لان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 53.27 ومن المتوقع ان يصل الى مستوى 30