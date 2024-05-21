التحليل الفني اليوم 22 مايو 2024 لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD)
سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟
يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) الان داخل القناة الصغرى عند مستوى 2421.61 ومر الزوج بعددة مناطق مقاومة ودعم داخل هذه القناة جعلته لم يتمكن من اختراقها ولكن واذا تمكن الزوج من كسر هذه القناة فمن المحتمل من وجهة نظري ان يصل الزوج الى مستوى 2384.45 وهو عند نهاية القناة الكبرى وفى نفس الوقت كان هذا المستوى بمسابة مستوى دعم سابق وهذا لان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 58.04 ويعتبر في المنتصف لذلك ليس مؤكد الاتجاه حتى الان يمكن الانتظار حتى يصبح الاتجاه مؤكد
مستوى المقاومة:
المستوى الأول كان عند مستوى 2441.04
المستوى الثاني كان عند مستوى 2449.63
مستوى الدعم:
المستوى الأول كان عند مستوى 2381.45
المستوى الثاني كان عند مستوى 2405.28
سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟
يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) الان داخل القناة الصغرى عند مستوى 2421.61 ومر الزوج بعددة مناطق مقاومة ودعم داخل هذه القناة جعلته لم يتمكن من اختراقها ولكن واذا تمكن الزوج من كسر هذه القناة فمن المحتمل من وجهة نظري ان يصل الزوج الى مستوى 2384.45 وهو عند نهاية القناة الكبرى وفى نفس الوقت كان هذا المستوى بمسابة مستوى دعم سابق وهذا لان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 58.04 ويعتبر في المنتصف لذلك ليس مؤكد الاتجاه حتى الان يمكن الانتظار حتى يصبح الاتجاه مؤكد
مستوى المقاومة:
المستوى الأول كان عند مستوى 2441.04
المستوى الثاني كان عند مستوى 2449.63
مستوى الدعم:
المستوى الأول كان عند مستوى 2381.45
المستوى الثاني كان عند مستوى 2405.28