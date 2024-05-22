تحليل قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي اليوم 22 مايو 2024

M

mannon

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تحليل قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي اليوم 22 مايو 2024

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لكي يحدد البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة على المدى القصير يجتمع ثمانية مرات في العام ويتم نشر تقرير خاص بسعر التي يتم تحديدها بعد انتهاء الاجتماع وأيضا يُنشر في هذا التقرير أهم الأمور والعوامل الاقتصادية التي أثرت على القرار التي تم اتخاذه وأيضا يحتوى التقرير على اهم المواضيع الى ستناقش في الاجتماعات المستقبلية.

في الغالب يتم تحديد سعر الفائدة بناء على حجم التضخم التي تمر بها البلد وهذا لان الهدف الأساسي من تحديد سعر الفائدة هو استقرا أسعار السلع والمنتجات واستقرار اقتصاد البلد، لذلك عندما يرتفع حجم التضخم في البلد اعلى من 2% يتم زيادة أسعار الفائدة حتى يتم تخفيض أسعار السلع والمنتجات، وعندما يتم زيادة أسعار الفائدة فهذا يؤثر بالإيجاب على سعر عملة البلد ولذلك فان اغلب التجار يراقبون المؤشرات التي يمكن أن تؤثر على أسعار الفائدة في المستقبل.

وأيضا يؤدى ارتفاع أسعار الفائدة الى جذب الأجانب للاستثمار في تلك البلد لان التجار غالبا ما يبحثون عن افضل عائد باقل مخاطرة بأموالهم.

السعر السابق 5.50%
السعر الحالي 5.50%
السعر المتوقع 5.50%

وهذا يدل على استقرار في أسعار الفائدة وبالتالي استقرار في عملة البلد واستقرار التضخم واقتصاد البلد.
 
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