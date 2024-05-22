التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) اليوم 22 مايو 2024
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنكتشف اهم نقاط الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) في الوقت الحالي عند مستوى 156.677 وهذا المستوى هو نهاية القناة الصغر واذا تمكن الزوج من اختراق هذا المستوى يمكن يصعد ويصل الى مستوى 158.516 وهو نهاية القناة الكبرى ولكن هذا بعيد الى حدا ما والمرجح اكثر من وجهة نظري ان يهبط السعر ويصل الى مستوى 154.476 وهو مستوى خط الوسط للقناة الصغرى ونهاية القناة الكبرى ويوكد هذا الترجيح أيضا مؤشر RSI (14) وهو الان عند مستوى 64.09 ومر السعر بعدة مستويات مقاومة ودعم داخل هذه القناة وهى:
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 156.539
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 153.606
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنكتشف اهم نقاط الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) في الوقت الحالي عند مستوى 156.677 وهذا المستوى هو نهاية القناة الصغر واذا تمكن الزوج من اختراق هذا المستوى يمكن يصعد ويصل الى مستوى 158.516 وهو نهاية القناة الكبرى ولكن هذا بعيد الى حدا ما والمرجح اكثر من وجهة نظري ان يهبط السعر ويصل الى مستوى 154.476 وهو مستوى خط الوسط للقناة الصغرى ونهاية القناة الكبرى ويوكد هذا الترجيح أيضا مؤشر RSI (14) وهو الان عند مستوى 64.09 ومر السعر بعدة مستويات مقاومة ودعم داخل هذه القناة وهى:
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 156.539
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 153.606