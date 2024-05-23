التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 23 مايو 2024
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.26966 واذا استمر في السير الى اسفل فيمكن ان يتمكن من اختراق القناة الصغرى الذى حاول اختراقها ولكنة كان غير قادر على اختراقها سيصل الى مستوى 1.26399 وهى نهاية القناة الكبرى ولكن اذا لم يمكن السعر من الهبوط اكثر فسيتحول الاتجاه الى اتجاه صاعد ويمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.27608 وهو خط الوسط للقناة الصغرى وفى نفس الوقت كان مستوى مقاومة سابق وهذا المرجح اكثر لان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 48.97 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد للدخول في صفقات شراء.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.27608
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.26842
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.26966 واذا استمر في السير الى اسفل فيمكن ان يتمكن من اختراق القناة الصغرى الذى حاول اختراقها ولكنة كان غير قادر على اختراقها سيصل الى مستوى 1.26399 وهى نهاية القناة الكبرى ولكن اذا لم يمكن السعر من الهبوط اكثر فسيتحول الاتجاه الى اتجاه صاعد ويمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.27608 وهو خط الوسط للقناة الصغرى وفى نفس الوقت كان مستوى مقاومة سابق وهذا المرجح اكثر لان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 48.97 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد للدخول في صفقات شراء.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.27608
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.26842