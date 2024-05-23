تحليل مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكي اليوم 23 مايو 2024
هذا المؤشر بمثابة مقياس يدل على صحة الاقتصاد الأمريكي ويعتبر كذلك لأنه يوفر العديد من البيانات عن مستوى البطالة في الدولة.
ويسمى هذا المؤشر أيضا مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة الامريكية، وتأتي البيانات في هذا المؤشر عبارة عن بيانات أسبوعية يتم إصدارها من جانب إدارة الخدمات في الولايات المتحدة الامريكية.
وأيضا يقيس هذا المؤشر الأشخاص الذين يطالبون بإعانة لأول مرة وهذا خلال الأسبوع الماضي، ويروا التجار أن هذا المؤشر بمثابة مؤشر يدل على قوة الاقتصاد في المستقبل، حيث يعتبر ارتفاع معدلات البطالة إشارة الى وجود تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد ككل، والعكس صحيح في حال انخفاض معدلات البطالة يعتبر هذا إشارة الى وجود تحسن في سوق العمل والاقتصاد ككل.
السعر السابق 223.000
السعر الحالي 215.000
السعر المتوقع 220.000
ويدل هذا التقرير على انخفاض معدلات البطالة عن السابقة أي وجود ارتفاع في سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بشكل عام وهذا يمكن ان يؤثر على سعر الدولار الأمريكي بالإيجاب.
هذا المؤشر بمثابة مقياس يدل على صحة الاقتصاد الأمريكي ويعتبر كذلك لأنه يوفر العديد من البيانات عن مستوى البطالة في الدولة.
ويسمى هذا المؤشر أيضا مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة الامريكية، وتأتي البيانات في هذا المؤشر عبارة عن بيانات أسبوعية يتم إصدارها من جانب إدارة الخدمات في الولايات المتحدة الامريكية.
وأيضا يقيس هذا المؤشر الأشخاص الذين يطالبون بإعانة لأول مرة وهذا خلال الأسبوع الماضي، ويروا التجار أن هذا المؤشر بمثابة مؤشر يدل على قوة الاقتصاد في المستقبل، حيث يعتبر ارتفاع معدلات البطالة إشارة الى وجود تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد ككل، والعكس صحيح في حال انخفاض معدلات البطالة يعتبر هذا إشارة الى وجود تحسن في سوق العمل والاقتصاد ككل.
السعر السابق 223.000
السعر الحالي 215.000
السعر المتوقع 220.000
ويدل هذا التقرير على انخفاض معدلات البطالة عن السابقة أي وجود ارتفاع في سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بشكل عام وهذا يمكن ان يؤثر على سعر الدولار الأمريكي بالإيجاب.