تحليل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الفرنسي اليوم 23 مايو 2024

M

mannon

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تحليل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الفرنسي اليوم 23 مايو 2024

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يقيس هذا المؤشر مدى مستوى النشاط لمديري المشتريات الخاص بالصناعة التحويلية.

اذا جاءت قراءات هذا المؤشر فوق مستوى 50 فهذا يكون إشارة على وجود توسع في هذا النشاط، ولكن اذا جاءت قراءات هذا المؤشر تحت مستوى 50 هذا يدل على وجود انخفاض في هذا النشاط.

يهتم التجار في السوق بمعرفة قراءات هذا المؤشر بشكل كبير لان البيانات الموجودة في هذا المؤشر يكون لها أهمية كبيرة لأنها توضح لهم أداء شركاتهم في المستقبل، وأيضا يمكن ان يكون هذا المؤشر بمثابة مؤشر على قوة او ضعف اقتصاد وعملة الدولة بشكل عام.

القراءات السابقة 45.3
القراءات الحالية 56.7
القراءات المتوقعة 45.8

هنا جاءت القراءات اقل من مستوى 50 وهذا يعنى انه من الممكن ان يؤثر بالسلب على الاقتصاد وعلى عملة اليورو أيضا.
 
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