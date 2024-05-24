التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 24 مايو 2024
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.27366 واذا استمر في السير الى اسفل فيمكن ان يتمكن من كسر القناة الصغرى الذى حاول كسرها من قبل ولكنة كان غير قادر على كسرها سيصل الى مستوى 1.26603 وهو نهاية القناة الكبرى وهذا المرجح اكثر لان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 64.27 وانا أرى ان المستوى الحالي هو مستوى جيد للدخول في صفقات بيع ولكن اذا تمكن السعر من الصعود فسيتحول الاتجاه الى اتجاه صاعد ويمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.27818 وهو نهاية القناة الصغرى.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 127602
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.26722
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.27366 واذا استمر في السير الى اسفل فيمكن ان يتمكن من كسر القناة الصغرى الذى حاول كسرها من قبل ولكنة كان غير قادر على كسرها سيصل الى مستوى 1.26603 وهو نهاية القناة الكبرى وهذا المرجح اكثر لان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 64.27 وانا أرى ان المستوى الحالي هو مستوى جيد للدخول في صفقات بيع ولكن اذا تمكن السعر من الصعود فسيتحول الاتجاه الى اتجاه صاعد ويمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.27818 وهو نهاية القناة الصغرى.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 127602
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.26722