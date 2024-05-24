تحليل مؤشر الناتج المحلى الإجمالي الألماني اليوم 24 مايو 2024

M

mannon

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تحليل مؤشر الناتج المحلى الإجمالي الألماني اليوم 24 مايو 2024

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الناتج المحلى الإجمالي بشكل عام يعتبر هو المقياس النقدي الخاص بالقيمة السوقية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها في وقت محدد، ويعتبر مقياس واسع المدى للنشاط الاقتصادي وأيضا يعتبر مؤشر قوى وأساسي على صحة اقتصاد الدولة بشكل عام.
وأي تغيير ربع سنوي يحدث في الإنتاج المحلى يكون له تأثر على النمو الاقتصادي ككل.
واذا جاءت قراءات المؤشر اعلى من المتوقع لها فهذا يؤثر بالإيجاب على عملة اليورو، ولكن اذا جاءت قراءات المؤشر اقل من المتوقع لها فهذا يؤثر بالسلب على عملة اليورو.

القراءات السابقة 0.3%
القراءات الحالية 0.2%
القراءات المتوقعة 0.2%

وهنا جاءت قراءات المؤشر كما هو متوقع لها وهذا يدل على وجود في عملة اليورو والاقتصاد الألماني بشكل عام.
 
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