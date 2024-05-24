التحليل الفني اليوم 24 مايو 2024 لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD)

M

mannon

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التحليل الفني اليوم 24 مايو 2024 لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD)

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سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟

يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) عند مستوى 2372.75 ومر الزوج بعددة مناطق مقاومة ودعم اثناء تلك الفترة ولكن تمكن السعر من كسر القناة الكبرى الى اسفل ووصل الى مستوى منخفض جدا اعتقد انه من الصعب ان يستمر الزوج في الهبوط اكثر من ذلك وهذا من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 30.07 وهو اقل مستوى له وانا أرى ان هذا المستوى مستوى جيد للشراء حين ان السعر يمكن ان يصعد ويصل الى مستوى 2438.45 وهو عند خط الوسط للقناة الكبرى

مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 2425.93
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 2372.75
 
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