التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 27 مايو 2024
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.27571 وهو الان داخل القناة الصغرى ومر السعر داخل هذه القناة بعدد مستويات مقاومة جعلته لم يتمكن من اختراقها ولكن اذا تمكن من اختراقها سيصعد السعر اكثر وهذا صعب الى حداً ما من وجهة نظري ولكن المرجح اكثر لي ان ينعكس الاتجاه ويتحول الى اتجاه هابط واذا حدث ذلك يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.26989 وهو تقاطع نهاية القناة الصغرى مع نهاية القناة الكبرى وأيضا يمكن ان يوكد على وجهة نظري هذه مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 67.75 وانا أرى ان المستوى الحالي هو مستوى جيد للدخول في صفقات بيع.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.27602
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.26722
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.27571 وهو الان داخل القناة الصغرى ومر السعر داخل هذه القناة بعدد مستويات مقاومة جعلته لم يتمكن من اختراقها ولكن اذا تمكن من اختراقها سيصعد السعر اكثر وهذا صعب الى حداً ما من وجهة نظري ولكن المرجح اكثر لي ان ينعكس الاتجاه ويتحول الى اتجاه هابط واذا حدث ذلك يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.26989 وهو تقاطع نهاية القناة الصغرى مع نهاية القناة الكبرى وأيضا يمكن ان يوكد على وجهة نظري هذه مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 67.75 وانا أرى ان المستوى الحالي هو مستوى جيد للدخول في صفقات بيع.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.27602
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.26722