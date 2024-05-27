تحليل مؤشر مبيعات الجملة الكندية
مؤشر مبيعات الجملة او أسعار الجملة يعتبر مقياس للتغيرات التي تحدث في أسعار السلع التي يتم بيعها بالجملة وخاصا السلع التي تباع او تلك التي يتم تبادلها بين الشركات، ويوجد بعض الدول تعتبر التغيرات التي تحدث في أسعار الجملة مقياس للتضخم التي تمر به البلد، وذا جاءت قراءات هذا المؤشر إيجابية واعلى من السابقة يكون لها تأثير إيجابي على سعر عملة البلد، وهذا لان زيادة مبيعات الجملة يعتبر مؤشر على زيادة طلب المستهلكين على مبيعات التجزئة وتحسن الاقتصاد ككل.
لقراءات السابقة -1.1%
القراءات الحالية 2.8%
وهنا جاءت قراءات المؤشر أعلى من السابقة وهذا يدل على وجود تحسن وتأثير إيجابي على عملة الدولار الكندي والاقتصاد الكندي بشكل عام.
مؤشر مبيعات الجملة او أسعار الجملة يعتبر مقياس للتغيرات التي تحدث في أسعار السلع التي يتم بيعها بالجملة وخاصا السلع التي تباع او تلك التي يتم تبادلها بين الشركات، ويوجد بعض الدول تعتبر التغيرات التي تحدث في أسعار الجملة مقياس للتضخم التي تمر به البلد، وذا جاءت قراءات هذا المؤشر إيجابية واعلى من السابقة يكون لها تأثير إيجابي على سعر عملة البلد، وهذا لان زيادة مبيعات الجملة يعتبر مؤشر على زيادة طلب المستهلكين على مبيعات التجزئة وتحسن الاقتصاد ككل.
لقراءات السابقة -1.1%
القراءات الحالية 2.8%
وهنا جاءت قراءات المؤشر أعلى من السابقة وهذا يدل على وجود تحسن وتأثير إيجابي على عملة الدولار الكندي والاقتصاد الكندي بشكل عام.