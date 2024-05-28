التحليل الفني لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن البنك المركزي الياباني اليوم 28 مايو 2024

M

mannon

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التحليل الفني لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن البنك المركزي الياباني اليوم 28 مايو 2024

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هذا المؤشر يعتبر من المؤشرات الرئيسية التي يتم استحداها في تتبع معدل التضخم وتكلفة الحياة المعيشية بشكل علم في أي بلد، وهذا عن طريق قيامه بتتبع مجموعة من السلع والخدمات وحساب متوسط سعر التجزئة لهم.

ويمكن ان يتم اصدار هذا المؤشر على أساس شهري او ربع سنوي او سنوي، وتعتبر البيانات الواردة في هذا المؤشر بمثابة مقياس لمعدل التضخم التي تمر به البلد، وتم انشاء هذا المؤشر لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى في عام 1984

القراءات السابقة 2.2%
القراءات الحالية 1.8%
القراءات المتوقعة 2.2%

وهنا جاءت قراءات المؤشر اقل من المتوقع لها واقل من القراءات السابقة وهذا يمكن ان يؤثر بالسلب على عملة الين البياني وأيضا يمكن ان يؤدى الى ارتفاع معدل التضخم في اليابان.
 
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