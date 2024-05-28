التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 28 مايو 2024
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.27622 وهو الان داخل القناة الكبرى وحاول كسر هذه القناة من قبا عدد مرات ولكنة لم يتمكن من ذلك وفى حين تمكن السعر من كسر هذه القناة يمكن ان يصل الى مستوى 1.26995 وهو نهاية القناة الصغرى ولكن اذا لم يتمكن السعر من كسر هذه القناة سيصعد السعر اكثر وهذا من وجهة نظري يوكد ذلك مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 58.14 وانا أرى ان ننتظر حتى يكون الاتجاه مؤكد وبعد ذلك نحدد في أي اتجاه نفتح صفقاتنا.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.27503
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.26822
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.27622 وهو الان داخل القناة الكبرى وحاول كسر هذه القناة من قبا عدد مرات ولكنة لم يتمكن من ذلك وفى حين تمكن السعر من كسر هذه القناة يمكن ان يصل الى مستوى 1.26995 وهو نهاية القناة الصغرى ولكن اذا لم يتمكن السعر من كسر هذه القناة سيصعد السعر اكثر وهذا من وجهة نظري يوكد ذلك مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 58.14 وانا أرى ان ننتظر حتى يكون الاتجاه مؤكد وبعد ذلك نحدد في أي اتجاه نفتح صفقاتنا.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.27503
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.26822