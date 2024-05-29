التحليل الفني لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني اليوم 29 مايو 2024
هذا المؤشر من ضمن مؤشرات أسعار المستهلك عموما وأيضا كباقي مؤشرات أسعار المستهلك يقيس هذا المؤشر التغيرات التي تحدث في أسعار السلع والخدمات، وهذا المقياس يكون من وجهة نظر المستهلكين لتلك السلع والخدمات، وأيضا يعتبر هذا المؤشر وسيلة يتم بها قياس معدل التضخم التي تمر به البلد والتغيرات التي تحدث في الاتجاهات الشرائية أيضا.
واذا جاءت قراءات هذا المؤشر اعلى من القراءات المتوقعة فهذا سيؤثر بالإيجاب على سعر اليورو، وهذا لان الطريقة المتعاد عليها ليتم محاربة التضخم هي رفع أسعار الفائدة، والسبب في ذلك لان رفع أسعار الفائدة تجذب الاستثمارات الأجنبية الى البلد وبالتالي يقلل هذا الامر من معدل التضخم ويعمل على تحسين الاقتصاد كلل في البلد.
اما اذا جاءت القراءات اقل من المتوقع لها فهذا يؤثر بالسلب على عملة اليورو وأيضا على الاقتصاد بشكل عام.
القراءات السابقة 0.1%
القراءات الحالية 0.5%
القراءات المتوقعة 0.2%
هنا جاءت القراءات الحالية اقل من المتوقع لها وهذا يمكن ان يؤثر بالسلب على عملة اليورو وعلى الاقتصاد الألماني بشكل عام.
هذا المؤشر من ضمن مؤشرات أسعار المستهلك عموما وأيضا كباقي مؤشرات أسعار المستهلك يقيس هذا المؤشر التغيرات التي تحدث في أسعار السلع والخدمات، وهذا المقياس يكون من وجهة نظر المستهلكين لتلك السلع والخدمات، وأيضا يعتبر هذا المؤشر وسيلة يتم بها قياس معدل التضخم التي تمر به البلد والتغيرات التي تحدث في الاتجاهات الشرائية أيضا.
واذا جاءت قراءات هذا المؤشر اعلى من القراءات المتوقعة فهذا سيؤثر بالإيجاب على سعر اليورو، وهذا لان الطريقة المتعاد عليها ليتم محاربة التضخم هي رفع أسعار الفائدة، والسبب في ذلك لان رفع أسعار الفائدة تجذب الاستثمارات الأجنبية الى البلد وبالتالي يقلل هذا الامر من معدل التضخم ويعمل على تحسين الاقتصاد كلل في البلد.
اما اذا جاءت القراءات اقل من المتوقع لها فهذا يؤثر بالسلب على عملة اليورو وأيضا على الاقتصاد بشكل عام.
القراءات السابقة 0.1%
القراءات الحالية 0.5%
القراءات المتوقعة 0.2%
هنا جاءت القراءات الحالية اقل من المتوقع لها وهذا يمكن ان يؤثر بالسلب على عملة اليورو وعلى الاقتصاد الألماني بشكل عام.