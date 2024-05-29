التحليل الفني لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) اليوم 29 مايو 2024
سوف نقوم زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.08061 وهو الان داخل القناة الصغرى وهذا المستوى كان بمثابة مستوى دعم سابق وهو الان يحاول كسر هذه القناة واذا تمكن السعر من كسرها يمكن ان يصل الى مستوى 1.07646 ولكن انا أرى ان هذا صعب الى حدا ما والمرجح اكثر بالنسبة لي ان ينعكس الاتجاه ويسير السعر في الاتجاه الصاعد وفى هذه الحالة يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.08687 وهو خط الوسط للقناة الكبرى وما يجعل وجهة نظري مؤكدة بعض الشيء مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 33.56 وانا أرى ان المستوى الحالي هو مستوى جيد للشراء.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.08580
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.08061
سوف نقوم زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.08061 وهو الان داخل القناة الصغرى وهذا المستوى كان بمثابة مستوى دعم سابق وهو الان يحاول كسر هذه القناة واذا تمكن السعر من كسرها يمكن ان يصل الى مستوى 1.07646 ولكن انا أرى ان هذا صعب الى حدا ما والمرجح اكثر بالنسبة لي ان ينعكس الاتجاه ويسير السعر في الاتجاه الصاعد وفى هذه الحالة يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.08687 وهو خط الوسط للقناة الكبرى وما يجعل وجهة نظري مؤكدة بعض الشيء مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 33.56 وانا أرى ان المستوى الحالي هو مستوى جيد للشراء.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.08580
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.08061