التحليل الفني لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) اليوم 30 مايو 2024
سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟
يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) في الوقت الحالي عند مستوى 2337.27 ومر الزوج بعددة مناطق مقاومة ودعم اثناء تلك الفترة ولكن لن يمكن السعر من كسر القناة الكبرى الى اسفل واذا استطاع السعر كسر هذه القناة سيصل الى مستويات اقل بكثير ولكن اعتقد انه من الصعب ان يستمر الزوج في الهبوط اكثر وهذا من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 14.98 ولكن انا أرى ان هذا المستوى مستوى جيد للشراء حين ان السعر يمكن ان يصعد ويصل الى مستوى 2388.49 وهو خط الوسط للقناة الكبرى
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 2383.63
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 2324.70
سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟
يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) في الوقت الحالي عند مستوى 2337.27 ومر الزوج بعددة مناطق مقاومة ودعم اثناء تلك الفترة ولكن لن يمكن السعر من كسر القناة الكبرى الى اسفل واذا استطاع السعر كسر هذه القناة سيصل الى مستويات اقل بكثير ولكن اعتقد انه من الصعب ان يستمر الزوج في الهبوط اكثر وهذا من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 14.98 ولكن انا أرى ان هذا المستوى مستوى جيد للشراء حين ان السعر يمكن ان يصعد ويصل الى مستوى 2388.49 وهو خط الوسط للقناة الكبرى
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 2383.63
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 2324.70