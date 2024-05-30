التحليل الفني لمؤشر معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكي اليوم 30 مايو 2024

M

mannon

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 أفريل 2024
المشاركات
38
نقاط التفاعل
39
النقاط
3
الجنس
ذكر
التحليل الفني لمؤشر معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكي اليوم 30 مايو 2024

qGHfZUi.png


ويعتبر هذا المؤشر مقياس لعدد الافراد الذين ليسوا لديهم عمل ويقدمون طلبات حتى يستطيع الحصول على اعانات البطالة، وهو عبارة عن تقرير يتم اصدارة أسبوعيا من قبل إدارة الخدمات في الولايات المتحدة، وأيضا يعتبر هذا المؤشر مقياس هام يحدد صحة او ضعف الاقتصاد الأمريكي، وهذا لان التجار يرون هذا المؤشر على انه إشارة تدل على أداء الاقتصاد في المستقبل

ففي حال جاءت معدلات البطالة مرتفعة بناءا عن هذا التقرير فهذا يعتبر إشارة الى وجود تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد ككل، اما عندما تأتى معدلات البطالة منخفضة بناءا عن هذا التقرير فهذا يعتبر إشارة الى وجود تحسن في سوق العمل والاقتصاد ككل وأيضا يؤثر هذا الامر بالإيجاب على الدولار الأمريكي.

القراءات السابقة 216 الف
القراءات الحالية 219 الف
القراءات المتوقعة 218 الف

هنا جاءت القراءات الحالية اعلى من المتوقع لها وهذا يعتبر إشارة الى وجود تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بشكل عام وأيضا يمكن ان يؤثر هذا الامر بالسلب على عملة الدولار الأمريكي.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

M
تحليل مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكي اليوم 23 مايو 2024
المشاركات
1
المشاهدات
83
إلياس
إلياس
M
التحليل الفني لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني اليوم 29 مايو 2024
المشاركات
1
المشاهدات
32
إلياس
إلياس
M
التحليل الفني لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن البنك المركزي الياباني اليوم 28 مايو 2024
المشاركات
1
المشاهدات
41
إلياس
إلياس
M
تحليل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الفرنسي اليوم 23 مايو 2024
المشاركات
1
المشاهدات
98
إلياس
إلياس
M
تحليل مؤشر الناتج المحلى الإجمالي الألماني اليوم 24 مايو 2024
المشاركات
1
المشاهدات
63
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top