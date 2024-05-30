التحليل الفني لمؤشر معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكي اليوم 30 مايو 2024
ويعتبر هذا المؤشر مقياس لعدد الافراد الذين ليسوا لديهم عمل ويقدمون طلبات حتى يستطيع الحصول على اعانات البطالة، وهو عبارة عن تقرير يتم اصدارة أسبوعيا من قبل إدارة الخدمات في الولايات المتحدة، وأيضا يعتبر هذا المؤشر مقياس هام يحدد صحة او ضعف الاقتصاد الأمريكي، وهذا لان التجار يرون هذا المؤشر على انه إشارة تدل على أداء الاقتصاد في المستقبل
ففي حال جاءت معدلات البطالة مرتفعة بناءا عن هذا التقرير فهذا يعتبر إشارة الى وجود تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد ككل، اما عندما تأتى معدلات البطالة منخفضة بناءا عن هذا التقرير فهذا يعتبر إشارة الى وجود تحسن في سوق العمل والاقتصاد ككل وأيضا يؤثر هذا الامر بالإيجاب على الدولار الأمريكي.
القراءات السابقة 216 الف
القراءات الحالية 219 الف
القراءات المتوقعة 218 الف
هنا جاءت القراءات الحالية اعلى من المتوقع لها وهذا يعتبر إشارة الى وجود تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بشكل عام وأيضا يمكن ان يؤثر هذا الامر بالسلب على عملة الدولار الأمريكي.
ويعتبر هذا المؤشر مقياس لعدد الافراد الذين ليسوا لديهم عمل ويقدمون طلبات حتى يستطيع الحصول على اعانات البطالة، وهو عبارة عن تقرير يتم اصدارة أسبوعيا من قبل إدارة الخدمات في الولايات المتحدة، وأيضا يعتبر هذا المؤشر مقياس هام يحدد صحة او ضعف الاقتصاد الأمريكي، وهذا لان التجار يرون هذا المؤشر على انه إشارة تدل على أداء الاقتصاد في المستقبل
ففي حال جاءت معدلات البطالة مرتفعة بناءا عن هذا التقرير فهذا يعتبر إشارة الى وجود تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد ككل، اما عندما تأتى معدلات البطالة منخفضة بناءا عن هذا التقرير فهذا يعتبر إشارة الى وجود تحسن في سوق العمل والاقتصاد ككل وأيضا يؤثر هذا الامر بالإيجاب على الدولار الأمريكي.
القراءات السابقة 216 الف
القراءات الحالية 219 الف
القراءات المتوقعة 218 الف
هنا جاءت القراءات الحالية اعلى من المتوقع لها وهذا يعتبر إشارة الى وجود تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بشكل عام وأيضا يمكن ان يؤثر هذا الامر بالسلب على عملة الدولار الأمريكي.