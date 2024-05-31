التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) اليوم 31 مايو 2024
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) في الوقت الحالي عند مستوى 156.920 داخل القناة الكبرى واذا تمكن الزوج من الصعود اكثر واخترق مستوى المقاومة السابقة يمكن يصعد ويصل الى مستوى 158.319 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 94.75 ولكن في حال انعكس الاتجاه وسار السعر في الاتجاه الهابط يمكن ان يصل الى مستوى 155.210 وهو نهاية القناة الكبرى وانا أرى ان ننتظر بعد الوقت حتى تظهر إشارة أخرى تؤكد في أي اتجاه سيذهب السعر قبل الدخول بصفقات وخلال تداول الزوج داخل هذه القناة مر بعدة مستويات مقاومة ودعم وهى:
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 157.387
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 156.574
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) في الوقت الحالي عند مستوى 156.920 داخل القناة الكبرى واذا تمكن الزوج من الصعود اكثر واخترق مستوى المقاومة السابقة يمكن يصعد ويصل الى مستوى 158.319 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 94.75 ولكن في حال انعكس الاتجاه وسار السعر في الاتجاه الهابط يمكن ان يصل الى مستوى 155.210 وهو نهاية القناة الكبرى وانا أرى ان ننتظر بعد الوقت حتى تظهر إشارة أخرى تؤكد في أي اتجاه سيذهب السعر قبل الدخول بصفقات وخلال تداول الزوج داخل هذه القناة مر بعدة مستويات مقاومة ودعم وهى:
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 157.387
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 156.574