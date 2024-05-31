نصائح وارن بافت للمتداولين المبتدئين
1- الادخار قبل الإنفاق
بافت مؤمن بشدة بقوة الاستثمار، ولكن لكي تستثمر يجب عليك أولاً أن ان تدخر جزء من راتبك وتضعه على جنب. ولكن اذا قمت بأنفاق كامل راتبك لن تستطيع ان تستثمر.
2- كن مستعدًا دائمًا للمواقف غير المتوقعة
أحد أهم مكونات الثروة هو صندوق احتياطي لحالات الطوارئ لأنه يمكن ان يحدث لك أي امر غير متوقع وغير مخطط له وفى هذه الحالة إذا لم يكن لديك الأموال اللازمة جاهزة فقد تتراكم عليك الديون، ومن اهم قواعده هو انه يجب ان تدخر من راتبك ما يمكن ان يكفيك لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر تقريبًا لتلبية نفقاتك الأساسية.
3- لا تشتر الأسهم التي لا تريد امتلاكها خلال العشرين سنة القادمة
من أقول بافت أيضا إن أفضل وقت للاحتفاظ بأي سهم هو ان تحتفظ به الى الأبد، ولكن بشكل عام يحث باقية المستثمرين على التمسك بالأسهم لأطول فترة ممكنة ولكن اذا كنت تخطط لبيع السهم عند أول ارتفاع فمن الأفضل الا تقوم بشرائه من الأصل.
4- استثمر في ونفسك نجاحك وتعلمك
يوصي بافت بالاستثمار في التعليم وان تطور من نفسك أولاً لأن هذا هو المفتاح الأساسي لزيادة ثروتك وتقدمك الوظيفي.
5- الاستفادة من القروض العقارية طويلة الأجل
ويرى بافت أن يقوم شخص بأخذ منزل بتمويل عقاري لمدة 30 عاما هو من أهم المزايا التي يجب أن يستفيد منها الجميع، خاصة عندما يتم خضض الفائدة، فهو يرى انه عندما يحصل الشخص على قرض طويل الاجل فهو بذلك يشترى لنفسة مرونة في حياته.
1- الادخار قبل الإنفاق
بافت مؤمن بشدة بقوة الاستثمار، ولكن لكي تستثمر يجب عليك أولاً أن ان تدخر جزء من راتبك وتضعه على جنب. ولكن اذا قمت بأنفاق كامل راتبك لن تستطيع ان تستثمر.
2- كن مستعدًا دائمًا للمواقف غير المتوقعة
أحد أهم مكونات الثروة هو صندوق احتياطي لحالات الطوارئ لأنه يمكن ان يحدث لك أي امر غير متوقع وغير مخطط له وفى هذه الحالة إذا لم يكن لديك الأموال اللازمة جاهزة فقد تتراكم عليك الديون، ومن اهم قواعده هو انه يجب ان تدخر من راتبك ما يمكن ان يكفيك لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر تقريبًا لتلبية نفقاتك الأساسية.
3- لا تشتر الأسهم التي لا تريد امتلاكها خلال العشرين سنة القادمة
من أقول بافت أيضا إن أفضل وقت للاحتفاظ بأي سهم هو ان تحتفظ به الى الأبد، ولكن بشكل عام يحث باقية المستثمرين على التمسك بالأسهم لأطول فترة ممكنة ولكن اذا كنت تخطط لبيع السهم عند أول ارتفاع فمن الأفضل الا تقوم بشرائه من الأصل.
4- استثمر في ونفسك نجاحك وتعلمك
يوصي بافت بالاستثمار في التعليم وان تطور من نفسك أولاً لأن هذا هو المفتاح الأساسي لزيادة ثروتك وتقدمك الوظيفي.
5- الاستفادة من القروض العقارية طويلة الأجل
ويرى بافت أن يقوم شخص بأخذ منزل بتمويل عقاري لمدة 30 عاما هو من أهم المزايا التي يجب أن يستفيد منها الجميع، خاصة عندما يتم خضض الفائدة، فهو يرى انه عندما يحصل الشخص على قرض طويل الاجل فهو بذلك يشترى لنفسة مرونة في حياته.