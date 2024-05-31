التحليل الفني لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني اليوم 31 مايو 2024

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mannon

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التحليل الفني لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني اليوم 31 مايو 2024

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وهو مؤشر من ضمن المؤشرات التي تدل على صحة او ضعف الاقتصاد في البلد وأيضا يكون له تأثير مباشر وقوى على عملة البلد، واذا جاءت بيانات هذا المؤشر الحقيقية والحالية اعلى من مستوى 50 فهذا يدل على نمو القطاع الاقتصادي ونمو العملة، ولكن اذا جاءت بيانات هذا المؤشر اقل من مستوى 50 فهذا يدل على ضعف القطاع الاقتصادي وضعف العملة أيضا.

يتم اصدار هذا المؤشر بشكل شهري وهو بمثابة مقياس أولى للنشاط الصناعي في الصين، وأيضا قام كلا من الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، ومركز الصين للتسويق ببناء هذا المؤشر، وتأتى البيانات الواردة في هذا المؤشر من قبل اللجنة المركزية للإحصاء، ويتم تجميع تلك البيانات عن طريق أجوبة اكثر من 700 شركة منتجة في الصين على الاستبيان التي يتم ارساله لهم شهريا حول مشترياتهم وحجم الاحتياطي لديهم.

واذا جاءت القراءات الحالية اعلى من المتوقع لها فهذا يؤثر بالإيجاب على عملة اليوان وعلى الاقتصاد الصيني يشكل عام، اما اذا جاءت القراءات الحالية اقل من المتوقع لها فهذا يؤثر بالسلب على عملة اليوان وعلى الاقتصاد الصيني.

القراءات السابقة 50.4
القراءات الحالية 49.5
القراءات المتوقعة 50.5

هنا جاءت القراءات الحالية اقل من المتوقع لها واقل من مستوى 50 وهذا يكون له تأثير سلبى على اليوان الصيني وعلى الاقتصاد الصيني بشكل عام.
 
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